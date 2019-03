18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104. Yıldönümü Bayburt’ta törenlerle kutlandı.

Kutlama ve anma programı Ulu Camii’nde sabah namazı, hatim duasının yapılması ve gelenlere Çanakkale Cephesi’nde yapılan çorba ikramında bulunulmasıyla başladı.

Törenlerin bir sonraki adresi Bayburt Şehitliği oldu. Burada düzenlenen çelenk törenine Vali Ali Hamza Pehlivan, Garnizon Komutanı Tank Albay Davut Balibaşa, Belediye Başkanı Mete Memiş, Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Selami Köksal, şehit aileleri ve gaziler, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Şehitler için Saygı Duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende şehitlerimiz için saygı atışı yapıldı. Daha sonra Vali Pehlivan, Garnizon Komutanı Albay Balibaşa, Belediye Başkanı Memiş ile ŞAGDER Başkanı Köksal şehitler anıtına çelenk sundu.



Vali Pehlivan günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların ardından Şehitlik Defterini imzaladı.

Çanakkale Zaferi’nin 104. Yıldönümü dolayısıyla kaleme aldığı yazıda Arif Nihat Asya’nın ‘Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor’ isimli şiirinden alıntılarda bulunan Vali Pehlivan, “Şehitler tepesini boş bırakmayan aziz şehitlerimiz. Gururla yad ettiğimiz Çanakkale Zaferi’nin 104. Yıldönümü olan Şehitleri Anma Günü’nde huzurlarınızdayız. Sizleri şükran ve rahmetle anıyor, paha biçilmez hatırınız ve hatıralarınız önünde saygıyla eğiliyoruz.

Sizler göğsünüzde iman, belleğinizde hür yaşama tutkusu, benliğinizde İstiklal ateşi ile dirilişten kurtuluşa doğru yol alarak canlarınızı feda ettiniz ve bu mukaddes vatanı bizlere emanet bıraktınız. Bizler de bu kutsal vatana emanetinize sahip çıkmak ve sizlere layık olabilmek için her alanda çok çalışmak ve mücadele etmek azmi ve kararlılığı içerisindeyiz.

Ruhunuz şad, mekanınız cennet olsun.” ifadelerini not düştü. Vali Pehlivan ve beraberindeki heyet törende şehit mezarlarına karanfil bırakarak dua etti.

Bayburt Şehitliği’ndeki anma töreni Şehit Halil Türkoğlu’nun kabrinin ziyaret edilmesiyle devam etti.

Fen Lisesi'nde Çanakkale konulu tiyatro Şair Zihni Kültür Merkezi’nde programı ise Bayburt Fen Lisesi düzenlendi.

Program öncesi katılımcıları selamlayan Vali Pehlivan şehit aileleri ve gazilere karanfil takdim etti. Protokol mensuplarının yerlerini almasının ardından başlayan programda şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı’nın seslendirilmesi sonrasında şehitlerimiz için Kur’an-ı Kerim okundu. Vali Pehlivan programda yaptığı konuşmada Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü vesilesiyle geçmişten bugüne vatan uğruna şehit olanları rahmet andığını söyledi.

Ebediyete irtihal eden gazileri de aynı şekilde rahmetle yad ettiğini dile getiren Vali Pehlivan, “Çanakkale’yi kısa bir programda anlatabilmek mümkün değildir. Günlere yıllara sığmaz. Çanakkale, kendi tarihimiz ve dünya tarihi için çok büyük bir destandır. Bu destanın her satırının mürekkebi şehitlerimiz ve gazilerimizin kanlarından müteşekkildir. Bu destan her safhasında tarih sahnesine çıktığı günden bugüne kadar her zaman ayakta kalma mücadelesi vermiş ve bunu başarmış bir milletin şerefini, namusunu, onurunu, bayrağını ve devletini koruma azminin hangi boyutlara ulaşacağının en somut göstergesidir.” dedi.

Türk Milleti’nin gazi bir millet, Türk ordusunun da gazi bir ordu olduğunu dile getiren Vali Pehlivan, “O zaman milletimiz yokluk ve sıkıntı içerisindeydi. Ama bu yokluk ve sıkıntı maddi anlamda bir durumdu. Milletimiz manevi anlamda çok zengindi. Zaten zaferi getiren de bu manevi zenginliğimiz olmuştur. Bizim millet olarak zor ve sıkıntılı dönemlerimiz, manevi olarak en çok zenginleştiğimiz dönemlerdir. Bunu daha dün; 15 Temmuz’da hep birlikte gördük ve yaşadık. Bu sıkıntılı anlarda o Çanakkale ruhu yeniden ayağa kalktı ve hain girişimleri geri püskürtmeyi başardı. Bu ruhun en canlı olduğu yerlerden birisinde; Bayburt’tayız. Ecdadımız o dönem Kop Dağı’nda da çok üst düzey bir mücadele vermişti.

Tıpkı Çanakkale’deki gibi orada da küçük kop tepesini alabilmek ve Bayburt’u ele geçirmek için topları ve tüfekleriyle saldırmışlardı. Ecdadımızın oradaki savunması 6 ay boyunca devam etti ve Anadolu’daki kurtuluş mücadelesi ateşinin daha da parlamasını sağladı.” diye konuştu. Son günlerde yaşanan gelişmelerin Türk Milleti’nin tarihi misyonunu bir kez daha gündeme getirdiğini kaydeden Vali Pehlivan sözlerine şu şekilde devam etti: “Biz bu misyonumuzu sadece hamasetle bugünlere getirmedik. Bu destanlar kendiliğinden var olmadı.

Atalarımız çalışarak, çabalayarak, ter ve kan akıtarak bu toprakları bize yurt olarak emanet ettiler. Bu mukaddes vatanı bize ebedi yurt olarak tesis ettiler. Bizlere düşen dün olduğu gibi cansiperane mücadelemize devam ederken diğer yandan üretmek ve eser ortaya koymaktır. Teknoloji, bilim ve zihin gücüyle yolumuza devam etmeliyiz ki bu yıkıcı emeller bertaraf olsun, ortadan kalksın.

Böyle günler vesilesiyle üzerimizdeki sorumluluğu hatırlayıp bir birimize hatırlatmamız ve ileriye dönük adımlarımızı ona göre atmamız gerekir.” Şehit aileleri ve gazilerin kendilerini bir arada tutan duyguları hatırlattığını ifade eden Vali Pehlivan, dünya var oldukça bu birlik ve beraberliğin daim olacağını kaydederek, ”Bugün büyük bir gururla yad ettiğimiz Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104. yıldönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Çanakkale ve Kurtuluş Savaşında mücadele eden tüm kahramanlarımızı, canlarını milli ve manevi değerlerimiz uğruna feda ederek bu toprakları bize mukaddes bir vatan olarak emanet eden bütün şehitlerimizi, gazilerimizi şükranla, rahmetle anıyorum.” dedi. Programda Belediye Başkanı Mete Memiş de bir konuşma yaparak Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nün 104. Yıldönümünü kutladı. Program Bayburt Fen Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan gösterilerin sahnelenmesiyle sona erdi.

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri Vali Pehlivan, Garnizon Komutanı Balibaşa ve Başkan Memiş tarafından verildi.