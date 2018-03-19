18 MART ÇANAKKALE DENİZ ZAFERİ VE ŞEHİTLER GÜNÜ KAPSAMINDA ANMA PROGRAMI DÜZENLENDİ

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü vesilesiyle Şair Zihni Kültür Merkezi’nde program düzenlendi.

Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Milli İrade Anadolu Lisesi Müdürü Hayri Kocabey’in Kuran- Kerim tilavetinin ardından, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve Maliye Bakanı Naci Ağbal tarafından gönderilen kutlama mesajları okundu.

Tarih Öğretmeni Betül Güler'in günün anlam ve önemine ilişkin sunumu sonrasında konuşan Vali Pehlivan, Çanakkale’nin sıradan bir savaş değil bir kahramanlık destanı olduğunu söyledi. Çanakkale’nin milli şuurun,tarih bilincinin öğrenileceği bir okul olduğunu dile getiren Vali Pehlivan, “Çanakkale, milli ve manevi ruhun tezahür ettiği bir okuldur. Çanakkale sadece o günlere değil, bugünlere de yarınlara da ışık tutacak bir şuur mektebidir. Çanakkale milletimizin yeniden doğduğu, ayağa kalktığı, imkânsızlıklar içinde olan arslan neferlerin azimle ve inançla, her türlü imkânı olan yedi düveli denize gömdüğü bir meydandır.” dedi.

Çanakkale savaşına katılan bir askerin mektubundan alıntıyla sözlerine devam eden Vali Pehlivan, “Çanakkale’de mücadele eden aziz ecdadımızdan birisinin cebinde şöyle bir not bulunuyor. Notun başlangıcında şöyle diyor; ‘Çanakkale bugün toz ile duman. Düşmanda imkân var, Mehmet’te iman. Dünya görsün; el midir bey midir yaman?. Burada son söz Türk’ün sözü olacak. Nefer şehit, ordu gazi olacak.’ Evet; neferimiz şehit oldu. Ordumuz Gazi oldu ama son sözü Türk Milleti söyledi. Atatürk’ün hatıralarında belirttiği üzere saniyeler sonra canını teslim edeceğini bildiği halde Türk askeri gözünü kırpmadan ileriye atılıyor. Ve biliyor ki; kanı bu topraklarla temas ettiği zaman yeni nesiller filizlenecek. O toprağa o kan can suyu olacak. Nitekim şanlı bayrağımız da rengini şehitlerimizin kanından almıştır. Allah bu uğurda mücadele eden bütün aziz Şehitlerimize ve ebediyete irtihal etmiş Gazilerimize Allah rahmet eylesin. Hayatta olanlara sağlık, sıhhat, afiyet nasip eylesin.” şeklinde konuştu.

Vali Pehlivan Çanakkale Ruhu’nun kaybolmayacak bir ruh olduğunu ve Türk Milleti’nin Çanakkale’de ki milli, manevi şuura dünya durdukça sahip olacağını kaydetti. Aynı bilincin bugün de şer odaklarına karşı var olduğunu dile getiren Vali Pehlivan, “Milletimiz bunun en güzel örneğini bizi içerden haince vurmaya kalkanlara karşı 15 Temmuz’da sergilemiş ve şer odaklarını püskürtmüştür. Dün kendileri üzerimize geliyorlardı bugün taşeronlarıyla üzerimize geliyorlar. Ama bu saldırılarının karşılığını en şiddetli şekilde alıyorlar. Bu sabah haberler geldi; Allah’a şükür sınır boylarımızda güvenlik büyük ölçüde sağlandı. Kahraman ordumuz işte o kaybolmayan ruh ve şuurla Afrin’de kontrolü sağladı. Allah onlardan razı olsun. Milletimizin duasıyla, ordumuzun, güvenlik güçlerimizin gayretiyle geçmişte olduğu gibi milletimiz ve devletimiz birlik ve beraberlik içerisinde bir kez daha rüştünü ispatladı. Ne mutlu bizlere..Ne mutlu bu ecdadın sahip olduğu şuura sahip aziz milletimizin kahraman evlatlarına. Sevgili gençler, işte bu vatan sevgisidir, vatan borcudur,vatan nöbetidir. Bu nöbeti güvenlik birimlerimiz içerde ve dışarda çarpışarak yerine getiriyor, bizler de sırası gelince gözümüzü kırpmadan çarpışacak, diğer taraftan talip olduğumuz görev ve sorumluluklarımızı en iyi şekilde yerine getirerek ülkemizin güçlü geleceği için çok çalışacağız.

Gururla kutladığımız Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103. yıldönümü vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Çanakkale ve Kurtuluş Savaşının bütün kahramanları olmak üzere geçmişten bugüne canlarını vatan, millet,din,devlet ve bayrak uğruna feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha minnet ve rahmetle yâd ediyor, hayatta olan gazilerimize sağlıklı uzun ömürler temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Mete Memiş ise Çanakkale’nin Türk Milleti’ni tarih sahnesinden silme çabalarının son hamlesi olduğunu fakat Türk Milleti’nin o gün verdiği mücadele ile buna müsaade etmediğini ve Çanakkale’nin geçilmez olduğunu dünyaya ilan ettiğini söyledi.

Program Milli İrade Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından Çanakkale Savaşı günlerini konu edinen tiyatro gösterisi ve Çanakkale Zaferi konulu kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından son buldu.

Programa Vali Ali Hamza Pehlivan, Garnizon Komutanı Tank Albay Davut Balibaşa, Belediye Başkanı Mete Memiş, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Faruk Ayvaz, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Vali Yardımcısı Tamer Kılıç, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Yarbay Ali ibili, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.