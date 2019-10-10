İl Koordinasyon Kurulu 2019 yılı dönem sonu toplantısı Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Metin Köse Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Yatırımcı ve bölge il kuruluşları tarafından Bayburt’ta gerçekleştirilen projelere ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı toplantıya Vali Cüneyt Epcim başkanlık etti.

Toplantı açılışında il bazında devam eden yatırımları değerlendiren Vali Epcim, yatırımcı bölge kuruluşlarının 97 proje ile toplam 2 milyar 673 milyon liralık projesinin devam ettiğini açıkladı. Vali Epcim, Bayburt’ta il kuruluşlarınca 61 proje yürütüldüğünü kaydederek, “Bu projelerin toplam tutarı 373 milyon 344 bin liradır. Yatırımcı bölge ve il kuruluşlarımız tarafından ilimizde yürütülen toplam 158 projenin toplam tutarı 3 milyar 47 milyon 220 bin liradır.” açıklamasında bulundu.

Yatırımlar arasında Devlet Su İşleri (DSİ) 22. Bölge Müdürlüğü’nün 66 proje ile başı çektiğini belirten Vali Epcim, “Tarım sektörüne yönelik bu projelerin toplam bedeli 995 milyon liradır. Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından ulaştırma alanında 1 milyar 657 milyon liralık 15 proje yürütülmektedir. Ayrıca ilimizde Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 9, Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 1, İller Bankası Bölge Müdürlüğü tarafından 2, Tapu ve Kadastro 24. Bölge Müdürlüğü tarafından 3, Tarım ve Orman Bakanlığı 13. Bölge Müdürlüğü tarafından 1 proje yürütülmektedir.” ifadelerini kullandı.

Kurul üyelerine katılımları dolayısıyla teşekkür eden Vali Epcim toplantının hayırlara vesile olmasını diledi.

Vali Epcim’in açıklamaları sonrasında yatırımcı bölge kuruluşlarının temsilcileri kurul üyelerine devam yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Toplantı koordinasyona ihtiyaç duyulan konularda görüş ve önerilerin paylaşılmasıyla sona erdi.

Toplantıya Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Vali Yardımcısı Halit Benek, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Aydıntepe Kaymakamı Mustafa Akın, Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.