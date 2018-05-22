“ Ayın Cümlesi Yarışması” Başladı Bayburt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin koordinatörlüğün de Bayburt Belediyesi,Bayburt Üniversitesi başta olmak üzere ÖĞDER,EĞİTİM-BİR SEN,BİRLİK VAKFI,BAY-ÇED, İlim Yayma Cemiyeti, İHH gibi pek çok sivil toplum örgütünün katkısaı ve desteği ile gerçekleştirilen yarışmaya ilimizdeki tüm ortaöğretim(Lise)ve üniversite öğrencileri katılabilecektir.

Ayın Cümlesi Yarışması Yarışma Kuralları

1-Yarışmaya ilimizde ki örgün eğitim gören ortaöğretim (Lise ve Dengi Okul) öğrencileri ile yükseköğretim(Üniversite) öğrencileri katılabilirler.

2-Her ay belirlenen ayın cümlesi hakkın da her öğrenci sadece bir kez cevabını elektronik ortamda istenen kişisel bilgilerini yazarak bayburtkizaihl.meb.k12.tr/ gönderebilir.

3-30 Mayıs 2018 mesai bitimine kadar cevaplar elektronik ortamda gönderilebilir.

4-Mayıs ayı sonunda okulumuz sosyal etkinlikler kurulu tarafından doğru cevabı elektronik ortam da ilk olarak gönderen öğrencimiz yarışmanın 1.si olarak ilan edilecekken ,yarışmanın 2. ve 3.leri ayın cümlesini doğru olarak gönderenler arasından kura ile seçilecektir.

5-Mayıs Ayı "Ayın Cümlesi" 15 şifreden oluşmaktadır.Her hafta 3 şifre verilecektir.

6-Cümleyi oluşturacak kelimeler haftanın değişik günlerin de bir haberin altında okul web sisayfamız da yayınlanacaktır.

7- Değişik zamanlarda ve haber metinlerinin bitimin de yayınlanan kelimeleri öğrencilermiz birleştirerek ayın cümlesini oluşturup elektronik ortam da okulumuza göndereceklerdir.

8-Mayıs Ayı "Ayın Cümlesi" 01.05.2018 İle 30.05 .2018 tarihleri arası okul webte haber sonlarında verilen şifreleri tamamlayarak bulunacaktır.

9-Yarıma sonucun da 1. olan öğrencimize tam altın 2.olan öğrencimize yarım altın, 3.olan öğrencimize ise çeyrek altın hediye edilecektir.

10-Yarışmay elektronik ortam da başvuru yapan öğrencilerimiz yarışma şartnamesini kabul etmiş sayılacaktır.Yarışmamıza okulumuz personelinin 1.derece yakınları katılamaz...