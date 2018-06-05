Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş Bayburt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu’ tarafından düzenlenen 15 Temmuz Milli İrade Zaferi ve Şehitleri Anma Programı’na katıldı.

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş Bayburt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu’ tarafından düzenlenen 15 Temmuz Milli İrade Zaferi ve Şehitleri Anma Programı’na katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan program meslek dersleri öğretmeni Selim Kurt tarafından Kuran-ı Kerim Tilaveti ve tüm şehitler için okunan hatimlerin duasının alınması ile devam etti.



Hep rahatsız oldular



Burada konuşan Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş Müslüman Türk Milleti’nin yaradılış emrine uygun olarak yaşadığı bütün coğrafyalarda adaleti, hakkı, huzuru temin edebildiğini söyleyerek, “Batılı emperyal güçler, dünyayı yönetmenin hevesinde olan kendilerini yönetmeye muktedir sayan bu emperyalist devletler kendilerine karşı çıkabilecek güçlü devletlerden hep rahatsız olmuşlardır” ifadelerini kulandı.



Memiş sözlerini şöyle sürdürdü:



“Bu hep devam etti. Kudüs’te aynı şey. Bütün haçlılar topyekün Kudüs’ü almak adına Avrupa’dan Kudüs’e geldiler. O gün karşılarında Selahattin Eyyubi’yi buldular. İnşallah bugün de bulacaklar. Ve devam ettirdiler. Çanakkale, bizim millet sahnesinde yeniden var olduğumuz, yeniden dirildiğimiz Çanakkale’ye topyekün geldiler. Allah’a hamd olsun bizi millet sahnesinden silemediler. Müslüman Türk Milleti olarak yeniden dirilişimizi Çanakkale’de tüm dünyaya haykırdık.’’



"Temmuzlar bizim için önemli"



"Temmuzlar bizim için önemli bizim birde 1974 Temmuzumuz var. Kıbrıs Barış Harekâtı. Bu harekâtta orduya nişan yüzüklerinin en çok verildiği şehrin adı Bayburt’tur. Süreç devam etti 15 Temmuz. 17-25 Aralık ile kendisini gün yüzüne çıkaran paralel devlet yapılanması ama onun daha tehlikeli olan kısmı paralel din yapılanması bu örgütü ülkemizde maşa olarak kullanan Amerika’sı, İsrail’i, İngiltere’si, dünyayı yönetmeye ahdetmiş olan emperyal güçler bu fetöcü iş birlikçilerini, maşalarını 15 Temmuz’da harekete geçirdiler. 15 Temmuz diğerlerinden çok daha farklı bir şeydi. Çok daha alçakcası, çok daha haincesiydi. Bu milletin meclisine saldırdılar. Bu milletin sivillerine saldırdılar.”



Okul Müdürü Murat Öksüzer ise Başkan Memiş’e programa katılımlarından dolayı teşekkür etti.



Program konuşmaların ardından öğrenciler tarafından şiirlerin okunması, video gösterimi ve "Ayın Cümlesi Yarışması" ödül töreni ile sona erdi.