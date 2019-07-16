15 Milli birlik günü Bayburt’ta kutlandı.15Temmuz darbe girişiminin 3’üncü yıl dönümünde, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri Saray Bahçesi’nde düzenlendi.

Bayburt’ta çeşitli etkinliklerin yer aldığı 15 Temmuz gününde Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü düzenlendi. Cumhuriyet Caddesi Erzurum Köprüsü üzerinde başlayan yürüyüşte vatandaşlar birlik ve beraberlik mesajı verdi. Milli Birlik Yürüyüşünde İl protokolü, kamu kurumu, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaştan oluşan kortej mehteran takımının çaldığı marşlar eşliğinde Saray Bahçesi’ne kadar yürüdü.

Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı kapsamındaki etkinliklere Vali Ali Hamza Pehlivan, Garnizon Komutanı Tank Albay Davut Balibaşa, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Cumhuriyet Başsavcısı Mahmut Bıçakçı, Adalet Komisyonu Başkanı Menderes Akar, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Vali Yardımcıları Ayhan Yazgan ile Coşkun Öztürk, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra binlerce vatandaş katıldı.

Buradaki tören şehitler için saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Kur’an-ı Kerim tilaveti sonrasında İl Müftüsü Hasan Başoğlu tarafından şehitlerimiz için dua edildi.

15 Temmuz gecesi yaşananların aktarıldığı gösterimin ardından konuşan Vali Ali Hamza Pehlivan, hain darbe girişimin üçüncü yıl dönümünde bütün şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle andığını söyledi. Vali Pehlivan, 15 Temmuz’un hatırasına sahip çıkan vatandaşlara şükranlarını sunduğunu belirterek, “Kıymetli Bayburtlu kardeşlerim. Tam üç yıl önce, böyle bir akşam karanlığında vatandaşlarımız günlük yaşantısına devam ederken şer odakları o gecenin karanlığını daim kılmak istediler. Gecenin karanlığı ile birlikte geleceğimizi de karartmak istediler. FETÖ Silahlı Terör Örgütü adı altında yapılanmış olan ve yıllar boyunca paralel devlet anlayışıyla kurumlara sızan terörist gruplar 15 Temmuz’da karanlık yüzlerini ortaya çıkardılar. Ama o karanlık gün daim olmadı. O gece çok uzun sürmedi. Önce Yüce Allah’ın yardımıyla, sonra başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın meydanları doldurup ölümüne mücadele etme çağrısıyla ve aziz Milletimizin cesareti, feraseti ve kararlılığıyla o gecenin sabahı çok şükür aydınlık oldu.” diye konuştu.

Vatandaşların 15 Temmuz’da darbe girişimine karşı koymak için ardına bakmadan yollara düştüğünü dile getiren Vali Pehlivan, “Bütün şehirlerde vatandaşlarımız meydanları doldurdu. Bayburt vilayetimiz de dahil olmak üzere bütün vilayetlerimizde vatandaşlarımız ardına bakmadan yollara düştü. Çünkü bu aziz Millet hürriyetine aşık bir millet. Hani milli şairimiz diyor ya; ‘Doğduğumdan beridir aşığım istiklale. Bana hiç tasmalık etmiş değil; altın lale. Yumuşak başlı isem kim demiş uysal koyunum? Kesilir belki fakat çekmeye gelmez boynum.’ Bizim milletimiz istiklaline aşık bir millet. Milletimiz vatanını her şeyin üstünde görür. Analarımız, babalarımız gözünü kırpmadan evladını cepheye gönderir. Vatanın bekası uğruna mücadele neredeyse oraya yönlendirir ve şunu der: “Git evladım yıllarca ben oğulsuz kalayım Şu yaralı bağrıma kara taşlar çalayım

Hadi yavrum hadi git ya gazi ol ya şehit!” Evlatlarımız da ya şehit olurum ya gazi diyerek yollara düşer.” ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ise Türkiye’nin yakın tarihinde birçok darbeye tanık olduğunu belirterek, “Bugün yaşadığımız bu cennet gibi vatanda bir birimize kenetlenmiş yarınlarımızda umut bekleyen gençlere bu cennet vatanı teslim etmek zorundayız. Tarihimiz acı. Geride bıraktıklarımız ve yarınlarımıza döndüğümüz zaman gördüğümüz tablo gerçekten çok acı. Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurulduğu o günden beri Türk tarihinde görülmemiş en vahşi ihaneti 15 Temmuz 2016’da yaşadık. Bizler Anadolu gibi bin yıllık vatanda coğrafyasında bu kadar hainliği hiç görmemiştik.” diye konuştu.

Bayburt Belediyesi tarafından Kavut Çorbası ikram edildiği program konuşmaların ardından mehteran takımının gösterisiyle devam etti.

Not: Aşıklar, Şiir okuyan Gençler ve Bayburtlu sanatçıların birbirinden güzel söylediği şiir ve türküler ikinci haberimizde yer alacak.