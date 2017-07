15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Mesajı

Türkiye, 15 Temmuz 2016 tarihinde bir darbe teşebbüsüyle karşı karşıya kalmıştır. Esasen ülkemiz, 17-25 Aralık’tan itibaren yaklaşık 3 yıldır; millete, milli iradeye rağmen devleti ve hükümeti ele geçirmeye yönelik farklı biçimlerdeki teşebbüslerle karşı karşıya bulunuyordu. 15 Temmuz’da bu teşebbüsler silahlı darbe girişimi halini alarak, hiçbir şüpheye yer bırakmaksızın Türkiye’nin farklı mahiyette bir terör saldırısıyla karşı karşıya olduğunu ortaya koymuştur.

Cumhurbaşkanımızın talimatı ile ülkesini, vatanını, milletini seven herkes; devletine ve demokrasisine sahip çıkmak üzere meydanlara akın etti. Milletimizin ülkesine ve iradesine kararlı bir şekilde sahip çıkması karşısında, darbecilerin ne silahları, ne tankları, ne helikopterleri, ne uçakları işe yaramamıştır. Millete ve devlete hizmet etmek yerine iradelerini FETÖ örgütünün başına teslim eden hain şer çetesi mensuplarının teşebbüsleri; Halkımızla, Emniyet Teşkilatımızın mensuplarıyla ve darbecilere karşı harekete geçen Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarıyla bertaraf edilmiştir. Kurumlarımız bu darbe girişimine karşı tarihi bir duruş sergilemiştir. Neticede darbe teşebbüsü, milletin iradesi devletimizin kararlılığı karşısında başarısız olmuştur.

Şairin de dediği gibi “Geceye yenilmeyen her kişiye, ödül olarak bir sabah, bir gündüz ve bir güneş vardır.” Her gecenin nihayetinde bir sabah, her zorluğun sonunda bir kolaylık vardır. O gece biz korkmadık, çekinmedik, üzülmedik, tasalanmadık çünkü Allah bizimle beraberdi.

Millet olarak, Anadolu coğrafyasındaki bin yıllık varlığımız boyunca, bu tür sayısız tehditle, saldırıyla, teşebbüsle karşı karşıya kaldık.100 yıl önce, artık ayağa kalkamaz denilen milletimizin Çanakkale’deki, Kutü’l Amâre’deki şahlanışından aldığımız güçle İstiklal Harbimizi verdik ve başardık. Cumhuriyet tarihi boyunca da ülkemize ve milletimize yönelik saldırılar, tuzaklar, ihanetler durmadı, hep devam etti.

Türkiye ne zaman kalkınmaya yönelik bir hamle yapacak olsa, darbeyle, cuntayla, ekonomik, siyasi, krizlerle önü kesilmeye çalışıldı. Dört gözle Türkiye’nin sıkıntıya düşmesini, diz çökmesini, pes etmesini bekleyenleri bugüne kadar sevindirmedik, yarın da sevindirmeyeceğiz.

Rabbim bu milleti, bu ülkeyi ilelebet korusun ve muhafaza etsin. Bu duygu ve düşüncelerle, 15 Temmuz darbe girişiminde yüce makamlara erişen tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, Gazilerimize şifalar temenni ediyorum.