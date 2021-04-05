104 Emekli Amiralin Darbe İmalı Bildirisine ,Bayburt Kültür ve Yardım Derneğinden Kınama

104 emekli amiralin darbe imalı bildirisine karşı tepki gösteren Bayburt Kültür ve yardım Derneği yönetimi, Seçilmiş hükümete ve Cumhurbaşkanını tehdit etmeye kalkan ve Geceyarısı bildiri yayınlayan 104 Amirali Bayburt STK’ları olarak kınadılar.

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği yönetiminin basın açıklaması.

Akdeniz'de yeraltı kaynaklarımız paylaşılırken, Libya açıklarında ticaret gemilerimize ve İsrail açıklarında uluslararası sularda Mavi Marmara'ya tam teçhizatlı askerler tarafından baskın yapılıp vatandaşlarımız katledilirken uslu uslu oturan amirallerin hangi saikle muhtıra yayınladıklarını artık tüm vatandaşlarımız bilmektedir.

Ülkemizin uluslararası itibarına gölge düşürmekten başka bir işe yaramayan, ordumuza darbeci ordu tanımlamasını reva gören bu muhtıraya başta TSK olmak üzere elbette tüm kamu kurumları ve kuruluşlar üzerinden 'Hayır!' denilecektir." ifadelerini kullandı.

"Askeri vesayeti kırmaya başladığımız, ülkemizin büyüme ve kalkınma hamlelerinin önünün darbelerle kesilmesinin geride kaldığını düşündüğümüz son 20 yılda karşı karşıya kaldığımız en büyük darbe ve hatta iç işgal girişimi olan 15 Temmuz'a karşı ortaya konulan var oluş mücadelesi, tüm darbe heveslileri için ibretle okunması ve ona göre tedbir alınması gereken bir kahramanlık destanıdır"

Güya zinde güçleri göreve çağıran demokrasi düşmanlarına karşı bizler de Cumhuriyet Savcılarını göreve çağırıyoruz.

Bu vesileyle tüm darbeleri, darbe teşebbüslerini, darbelere ve darbecilere alkış tutan sözde demokratları bir kez daha telin ediyor, darbelerde hayatını kaybeden şehitlerimize Allahtan rahmet, gazilerimize uzun ömür diliyoruz."

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Yönetim kurulu adına

Genel Başkan ,Hicabi Durmuş