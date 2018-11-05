Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) ile Orman Genel Müdürlüğü (OGM) arasında imzalanan protokol doğrultusunda Demirözü Barajı etrafında 100 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Vali Pehlivan törende yaptığı konuşmada anlamlı bir etkinlik için bir araya geldiklerini, ağaç demenin hayat demekle aynı olduğunu ifade etti. Böylesine anlamı bir faaliyeti geniş bir katılımla gerçekleştirmenin daha da mutluluk verici olduğunu kaydeden Vali Pehlivan, “Bu hassasiyetin a’dan z’ye bütün hemşerilerimizde bulunması geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor. Orman demek nefes demek, orman demek hayat demek, orman aynı zamanda gelecek demek. Orman dediğimizde sağlıklı çevrenin kaynağı olması yanında ekonomik değeri olan bir olgudan da bahsetmiş oluyoruz.” dedi.

Bayburt’ta orman varlığı oranının düşük olmasının ağaçlandırma çalışmalarına önem verilmediğini göstermediğini dile getiren Vali Pehlivan, “Bayburt ili olarak yaklaşık 4 bin kilometre kare yüz ölçümümüz var. Bunun yüzde 57’si mera alanlarından oluşuyor. Meraların muhafazası anayasal ve yasal bir yükümlülük. Bunun dışında kalan alanların ormana dönüştürülmesi konusunda gerçekten yoğun bir çalışma var. Yüzde 4 ile 5 seviyesinde olan ilimizin orman varlığı oranı son 15 yıldaki çalışmalar neticesinde yüzde 8 – 10 bandına yükseldi. İnşallah bugün ve bundan sonra gerçekleştireceğimiz faaliyetler sayesinde bu rakam daha da yukarılara çıkacaktır.” diye konuştu.

Vali Pehlivan mera vasfını yitirmiş alanların ormana dönüştürülmesinin yanı sıra ilgili kurumlar nezdindeki faaliyetlere de ağırlık vererek orman varlığını artırma çalışmalarına devam edeceklerini kaydetti. Bu konudaki çalışmaları her yıl artırarak devam ettirme gayreti içerisinde olduklarına vurgu yapan Vali Pehlivan, “Nitekim geçen yıl 550 bin civarında ağaç dikmiştik. Bu sene 675 -700 bin sayısına yükseldik. İnşallah önümüzdeki senelerde bunu daha da artıracağız. Toplamda son 15 yıl içerisinde 6 milyonun üzerinde fidan dikilmiş durumda. Ayrıca bu yıl Fidanlık Müdürlüğümüz bünyesinde 1 milyon 250 bin fidan yetiştirmişiz. Bununla kalmayıp 1 milyon 450 bin fidanımızın bakımını gerçekleştirmişiz. Fidan dikmek bu işin bir boyutu fakat diktiğimiz fidanların uzun ömürlü olması ve doğaya sağlıklı ve kalıcı olarak kazandırılması da diğer bir boyutu. Dolayısıyla diktiğimiz bu fidanların gelişimini de takip etmek durumundayız.” dedi.

Emekli bir PTT çalışanının oğlu olarak kurumu baba ocağı olarak gördüğünü ve organizasyonun bu anlamda kendisini gururlandırdığını belirten Vali Pehlivan sözlerine şöyle devam etti: “PTT’nin bir yandan hizmet alanı içerisinde ulusal ve uluslararası başarılar ortaya koyarken bir yandan da doğayla, insanla ve çevre ile ilgili faaliyetleri hayata geçirmesi hepimizi gururlandırıyor. İnşallah bu faaliyetlerini artırarak devam ettirecektir. Orman teşkilatımız kendini bu işe adamış durumda zaten. Gece gündüz demeden bir yandan erozyonla mücadele edip, orman ıslah çalışmaları gerçekleştirirken bir yandan da burada gördüğümüz gibi son derece güzel bir şekilde yeni orman alanları oluşturma gayretleri devam ediyor. Bu iki önemli kurumumuzun böyle anlamlı bir faaliyet vesilesiyle müşterek bir çalışma ortaya koymuş olmasından dolayı memnuniyetimi ifade ediyor ve her iki kurumumuzu da tebrik ediyorum, teşekkürlerimi iletiyorum.”

İlgili kurumlar arasında imzalanan protokol ile Demirözü Barajı etrafına 100 bin fidan dikimi gerçekleştirileceğini aktaran Vali Pehlivan, “Bu yüz binler inşallah 200 bin, 300 bin şeklinde artarak çoğalacak. İnşallah Demirözü Barajı’mızın etrafını tamamen yeşerteceğiz. Ben şuna inanıyorum; bir insan hayatında ülkem hatta dünya için faydalı ne yapabilirim diyorsa en az bir fidan diksin. Ne mutlu ki, bu konuda hassasiyet giderek artıyor. Burada gençlerimiz ve çocuklarımız var. Onlar çevre konusunda giderek daha fazla hassasiyete sahip olarak yetişiyorlar. İnşallah bu bayrağı bizden daha ileriye taşıyacaklar. Bu etkinliğin hayata geçirilmesini sağlayan PTT Genel Müdürlüğümüzü ve Orman Genel Müdürlüğümüzü tekrar tebrik ediyor, teşekkürlerimi iletiyorum. Faaliyetimizin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Milletvekili Fetani Battal ise ağaçların insan yaşamına renk katan cennetten bir renk ve sembol olduğunu söyledi. Demirözü Barajı’nın etrafını yeşillendirme sevdasında olduklarını kaydeden Milletvekili Battal, “Bugün çok güzel bir iş birliği ile bunun adımlarını atıyoruz. PTT Türkiye’nin onuru bir yapılanma. OGM de bu işin sevdalısı bir kurum. Bizler ‘Elinizde bir fidan varsa kıyamet koparken bile olsa onu dikin.’ diyen bir Peygamberin ümmetiyiz. Bunun için elimize bir fidan aldığımızda iç bu çağrıyı hatırlayarak dolaşsak Anadolu’muz böyle olmazdı. Dolayısıyla bunu da bir dönüm noktası olarak hissetmek lazım.” şeklinde konuştu.

Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında PTT’nin her yıl çeşitli çalışmalar gerçekleştirdiğini ve ağaçlandırma çalışmalarının da bunlardan bir tanesi olduğunu dile getiren PTT Genel Müdür Yardımcısı Gürbüz Akbulut da, “Her yıl ülkemizin değişik bölgelerine fidan dikimi için protokoller imzalamıştık. Bu konuda Sayın Valimiz ve Sayın Milletvekilimiz ile sık sık görüşüyoruz. Orman Gelen Müdürümüze bu yıl dikilecek tüm fidanların Bayburt’a dikilmesini söyledik. O da memnuniyetle karşıladı. Neticede 200 bin ağaçlık bir protokol imzalamıştık fakat bunu ülkemizin değişik yerlerine dikecektik. Önümüzdeki yıl yine bu bölgeye 400 bin ağaç daha dikelim ve hepsini de bu bölgeye dikmiş olalım. İnşallah en azından bu bölge yeşerip bizlerde gelip geçtiğimiz zaman burada bizim de bir katkımız vardı deriz. Bu açıdan da memleketimize vefa borcumuzu ödemiş oluruz.” dedi.

Konuşmaların ardından katılımcılar hazırlanan alana geçerek fidan dikti. Tören halk oyunları gösterileri ile hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

Demirözü Barajı’nda düzenlenen törene Vali Ali Hamza Pehlivan, Milletvekili Fetani Battal, Garnizon Komutanı Tank Albay Davut Balibaşa, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, Adalet Komisyonu Başkanı Menderes Akar, PTT Genel Müdür Yardımcısı Gürbüz Akbulut, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Aydıntepe Kaymakamı Mustafa Akın, Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, Demirözü Belediye Başkanı Selami Ersen ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.