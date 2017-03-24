10 Adet Semt Sahasının Yapımı İçin İmzalar Atıldı

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş’in daha önce müjdesini vermiş olduğu çeşitli mahallelerde kurulacak olan 10 adet semt sahası için gerekli anlaşma, Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Belediye Başkanı Mete Memiş’in katıldığı törenle imzalandı. Daha öncede geçtiğimiz yıl Genç Osman Mahallesi ve Zahit Mahallesi Çoruh Evler mevkinde 2 adet semt sahasının yapımını tamamlayarak hizmete açan Bayburt Belediyesinin hayata geçireceği bu projeyle, Bayburtlu gençler ve çocuklar spor yapabilecekleri nitelikli sahalara daha kolay ulaşabilecekler.

Sağlıklı Bir Nesil İçin Ayrıca bu sahaların hemen yanında çocuklar için oyun alanları tasarlanırken, mahalle sakinlerinin de oturup dinlenebilecekleri sosyal donatılar oluşturulacak. Böylece Bayburt’un birçok noktası her yaştan Bayburtluya hitap edecek komplike alanlarla donatılmış olacak. Proje hakkında kısa bir açıklama yapan Belediye Başkanı Mete Memiş, her zaman ifade ettiğimiz gibi sporla iç içe sağlık nesillerin yetişmesini önemsiyoruz. Bu hedefin gerçekleşmesi adına gençlerimizin ve çocuklarımızın güven içinde spor yapabilecekleri nitelikli alanlar oluşturmaya devam ediyoruz. İnşallah Bayburt için, Bayburtlular için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz diye konuştu.