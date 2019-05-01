Güvenlik-iş Sendikası Bayburt İl Başkanı Hemdani Aktaş “ 1 Mayıs Emek Ve Dayanışma Günü” nedeniyle basın açıklaması yaptı.

Türkiye geneli ve Bayburt’ta tüm kurumlarda Güvenlik-iş Sendikası olarak çoğunluğu sağlamanın gururu içerisindeyiz. Emekçi kardeşlerimizin her daim yanında olmanın onurunu yaşarken 1 Mayıs Emek Ve Dayanışma Günü’nü kutluyoruz.

Emeğe ve çalışan haklarına saygı demokratik kültürün, çalışma hayatının daha iyi standartlara kavuşturulması toplumsal refahın vazgeçilmez bir unsurudur. İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması kayıt dışılık ile mücadele edilmesi, sosyal diyalog esas alınarak çalışma yaşamının geliştirilmesi devlet, işçi ve işveren kesimlerinin iş birliği yapması gereken en önemli konulardır.

Çağrımız; işsizliğe iş cinayetlerine esnek çalışmaya sendikasız çalıştırmaya kölelik düzenine güvencesiz çalışmaya ve kıdem tazminatına dokunma diyenlerin çağrısıdır. Emek, barış, özgürlük, adalet, eşitlik, demokrasi, dayanışma, insan onuruna yakışır bir gelecek için.

1 Mayıs’ların gerginlik içinde beklenen bir gün olmaktan çıkartılması, kutlamaların özgürce ve güven içinde yaşanmasının sağlanması demokrasimizin gelişmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu anlamda 1 Mayıs kutlamalarının tüm ülkemizde günün anlam ve önemine yakışır şekilde bayram havasında geçmesini dileriz.