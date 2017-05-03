Köyler arası Futbol turnuvası ,Çeyrek Final Kuraları Çekildi.

Bayburt Kültür ve yardım Derneği Köyler arası Futbol Turnuvası çeyrek finale çıkan takımların Kuraları Bahçelievler şubesinde çekildi.
Çeyrek Finale yükselen Takımlar,Güneşli,Bayrampaşa,A.Çımağıl,Helva,Pınarcık,Saraycık,Petekli,Sakızlı .
Köylerarası Futbol Turnuvasında çeyrek final eşleşmeleri
7 Mayıs saat 09.00 Helva –Sakızlı,7 Mayıs saat 11.00 Güneşli Saraycık , 7 Mayıs saat 13.00 Bayrampaşa –Pınarcık, 7 Mayıs saat 15.00 A.Çımağıl-Petekli
Yarı Final 14 Mayıs 1.Maç saat 13.00,ikinci maç saat 15.00
Final 21 Mayıs saat 17.00
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