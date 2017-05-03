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Köyler arası Futbol turnuvası ,Çeyrek Final Kuraları Çekildi.

Bayburt Kültür ve yardım Derneği Köyler arası Futbol Turnuvası çeyrek finale çıkan takımların Kuraları Bahçelievler şubesinde çekildi.

Köyler arası Futbol turnuvası ,Çeyrek Final Kuraları Çekildi.
03 Mayıs 2017 Çarşamba 14:24

 Çeyrek Finale yükselen Takımlar,Güneşli,Bayrampaşa,A.Çımağıl,Helva,Pınarcık,Saraycık,Petekli,Sakızlı .

Köylerarası Futbol Turnuvasında çeyrek final eşleşmeleri

7 Mayıs saat 09.00  Helva –Sakızlı,7 Mayıs saat 11.00 Güneşli Saraycık , 7 Mayıs saat 13.00 Bayrampaşa –Pınarcık, 7 Mayıs saat 15.00  A.Çımağıl-Petekli

Yarı Final 14 Mayıs 1.Maç saat 13.00,ikinci maç saat 15.00

Final 21 Mayıs saat 17.00

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Etiketler; #Köyler #futbol #turnuva #Bayburt
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