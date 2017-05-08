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Futbol Turnuvasında Çeyrek Final Maçları Oynandı

Bayburt Kültür ve yardım Derneği Köyler arası Futbol Turnuvası çeyrek finale çıkan takımların maçlarıyla devam edildi.

Futbol Turnuvasında Çeyrek Final Maçları Oynandı
08 Mayıs 2017 Pazartesi 16:19

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği'nin organize ettiği Futbol turnuvası Çeyrek Final maçları oynandı. Oynanan maçlarda alınan sonuçlar ve yarı finale yükselen takımlar şunlar;

HELVA 0 - SAKIZLI 3

GÜNEŞLİ 1 - SARAYCIK 3

BAYRAMPAŞA 2 - PINARCIK 1

AŞAĞIÇIMAĞIL 2 - PETEKLİ 1

Bu sonuçlara göre yarı final eşleşmeleri de belli olmuş oldu.

14 Mayıs Pazar günü

SAKIZLI - SARAYCIK

BAYRAMPAŞA – AŞAĞIÇIMAĞIL

 finale yükselmek için mücadele edecekler saatler daha sonra belirlenecek.

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