Futbol Turnuvasında Çeyrek Final Maçları Oynandı

Bayburt Kültür ve yardım Derneği Köyler arası Futbol Turnuvası çeyrek finale çıkan takımların maçlarıyla devam edildi.

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği'nin organize ettiği Futbol turnuvası Çeyrek Final maçları oynandı. Oynanan maçlarda alınan sonuçlar ve yarı finale yükselen takımlar şunlar;

HELVA 0 - SAKIZLI 3

GÜNEŞLİ 1 - SARAYCIK 3

BAYRAMPAŞA 2 - PINARCIK 1

AŞAĞIÇIMAĞIL 2 - PETEKLİ 1

Bu sonuçlara göre yarı final eşleşmeleri de belli olmuş oldu.

14 Mayıs Pazar günü

SAKIZLI - SARAYCIK

BAYRAMPAŞA – AŞAĞIÇIMAĞIL

finale yükselmek için mücadele edecekler saatler daha sonra belirlenecek.