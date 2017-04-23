Bayburt Kültür ve yardım Derneği Köyler arası Futbol Turnuvası 3.Hafta Maçlarıyla devam ediyor.
Bayburt Kültür ve yardım Derneği Köyler arası Futbol Turnuvası 3. Hafta maçları
3. Hafta Maçları Oynanıyor..
1.Arpalı 2 - Helva 1 ( Kocasinan Sah.)
2.Bayrampaşa 8 - Söğütlü 1 ( Kocasinan Sah.)
3.Gökçedere 2 - Sakızlı 8
4.Ağören 0 - Güneşli 1 ( Kocasinan Sah.)
5.Karayaşmak - Erikdibi ( Mahmutbey Sah.)
Helva yedekler
Bayburt Kültür ve yardım derneği "Komisyon"
Helva Taraftar
Arpalı yedekler
Gökçedere - Sakızlı
2. Haftanın Değerlendirmesi..
Haftanın takımı: AŞAĞIÇIMAĞIL
Centilmen takım: PETEKLİ
Centilmen oyuncu: Taha Çöpür - PINARCIK
Haftanın futbolcusu: Hatem Güzel - HELVA
Haftanın golü: Kubilay Kocabey - AŞAĞIÇIMAĞIL
2.Haftanın onbiri
1- Faruk AKTAŞ - GÜNEŞLİ
2- Murat İNCİ - HELVA
3- Taha ÇÖPÜR - PINARCIK
4- Gökhan DİNÇ - SARAYCIK
5- Ahmet KOCABEY - AŞAĞIÇIMAĞIL
6- İsmail SATILMIŞ - PETEKLİ
7- Hakan AÇIKGÖZ - GÖKÇEDERE
8- Yavuz DAĞLAR - AŞAĞIÇIMAĞIL
9- Hatem GÜZEL - HELVA
10-Alpaslan ALTUNTAŞ - GÜNEŞLİ
11-Emirhan TERZİ - ARPALI
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