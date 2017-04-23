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Futbol Turnuvası 3. hafta maçlarıyla devam ediyor..

Bayburt Kültür ve yardım Derneği Köyler arası Futbol Turnuvası 3.Hafta Maçlarıyla devam ediyor.

Futbol Turnuvası 3. hafta maçlarıyla devam ediyor..
23 Nisan 2017 Pazar 12:34

Bayburt  Kültür ve yardım Derneği Köyler arası Futbol Turnuvası 3. Hafta maçları

3. Hafta Maçları Oynanıyor..

1.Arpalı  2 -  Helva    1             ( Kocasinan Sah.)

2.Bayrampaşa 8  -  Söğütlü  1   ( Kocasinan Sah.)  

3.Gökçedere 2 -  Sakızlı  8

4.Ağören 0  -   Güneşli   1         ( Kocasinan Sah.)

5.Karayaşmak   -   Erikdibi    ( Mahmutbey Sah.)

Helva yedekler

Bayburt Kültür ve yardım derneği "Komisyon"

Helva Taraftar

Arpalı  yedekler 

Gökçedere  -  Sakızlı  

2. Haftanın Değerlendirmesi..

Haftanın takımı: AŞAĞIÇIMAĞIL

Centilmen takım: PETEKLİ

Centilmen oyuncu: Taha Çöpür - PINARCIK

Haftanın futbolcusu: Hatem Güzel - HELVA

Haftanın golü: Kubilay Kocabey - AŞAĞIÇIMAĞIL

2.Haftanın onbiri

1- Faruk AKTAŞ - GÜNEŞLİ

2- Murat İNCİ - HELVA

3- Taha ÇÖPÜR - PINARCIK

4- Gökhan DİNÇ - SARAYCIK

5- Ahmet KOCABEY - AŞAĞIÇIMAĞIL

6- İsmail SATILMIŞ - PETEKLİ

7- Hakan AÇIKGÖZ - GÖKÇEDERE

8- Yavuz DAĞLAR - AŞAĞIÇIMAĞIL

9- Hatem GÜZEL - HELVA

10-Alpaslan ALTUNTAŞ - GÜNEŞLİ

11-Emirhan TERZİ - ARPALI

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Etiketler; #Futbol Turnuvası #mAÇLAR #BAYBURT TURNUVASI #KÖY MAÇLARI
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