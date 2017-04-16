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Futbol Turnuvası 2. hafta maçlarıyla devam ediyor..

Bayburt  Kültür ve yardım Derneği Köyler arası Futbol Turnuvası 2.Hafta Maçlarıyla devam ediyor.

Futbol Turnuvası 2. hafta maçlarıyla devam ediyor..
16 Nisan 2017 Pazar 11:56

Bayburt  Kültür ve yardım Derneği Köyler arası Futbol Turnuvası 2. Haftamaçları Arpalı ,Gökçedere ve Helva,Sakızlı maçlarıyla devam etti.

2.Hafta Maçları

16 Nisan Pazar Kocasinan Sahası

09.00  Arpalı  1       -     Gökçedere  0

11.00  Sakızlı           -      Helva

13.00  A.Çımağıl      -      Petekli

15.00 Söğütlü          -      Saraycık

16 Nisan Pazar Mahmutbey Sahası

19.00      Güneşli       -    Pınarcık

1. Hafta Maçları

C Grubu

Petekli         8  -     Karayaşmak     2

Aşağıçımağıl 4 -      Erikdibi      0

D Grubu

Helva           4    -      Gökçedere 0

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