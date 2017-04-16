Bayburt Kültür ve yardım Derneği Köyler arası Futbol Turnuvası 2.Hafta Maçlarıyla devam ediyor.
Bayburt Kültür ve yardım Derneği Köyler arası Futbol Turnuvası 2. Haftamaçları Arpalı ,Gökçedere ve Helva,Sakızlı maçlarıyla devam etti.
2.Hafta Maçları
16 Nisan Pazar Kocasinan Sahası
09.00 Arpalı 1 - Gökçedere 0
11.00 Sakızlı - Helva
13.00 A.Çımağıl - Petekli
15.00 Söğütlü - Saraycık
16 Nisan Pazar Mahmutbey Sahası
19.00 Güneşli - Pınarcık
1. Hafta Maçları
C Grubu
Petekli 8 - Karayaşmak 2
Aşağıçımağıl 4 - Erikdibi 0
D Grubu
Helva 4 - Gökçedere 0
İlgili Galeriler