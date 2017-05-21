17. Köylerarası Futbol Turnuvasında Şampiyon belli oldu..

Bayburt Kültür ve yardım Derneği Geleneksel Köyler arası Futbol Turnuvasının 17. Finali İstanbul Bağcılar stadında oynandı.

Finale kalan Sakızlı ve Bayrampaşa arasında oynanan final maçında ipi göğüsleyen takım Sakızlıspor oldu.

17.senenin Şampiyonu olan Sakızlı(Cilara) maça daha hazırlıklı çıktı.Sakızlıspor taraftarı 90 dakika boyunca tezahürat yaparak takımına destek oldu.

Turnuva Şampiyonu Sakızlı2.Bayrampaşa ve 3.Saraycık oldu.Final programı Anadolu Dernek Tv den canlı yayınlandı.

Final maçı öncesinde sahaya Protokol ve Dernek başkanlarından iki takım maç yaptı.Otuzar dakikadan iki devre oynanan gösteri maçı Final öncesi hoş görüntülere sahne oldu.

Final öncesi centilmenlik kupası ve gol kralına ve üçüncü olan takıma kupaları verildi.

Şehitlere saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla Final seremonisi başladı.ilk olarak açılış konuşmasını Bayburt Kültür ve yardım Derneği Genel Başkanı Faruk Kılıçaslan yaptı.

İnşallah turnuvamız bu güne kadar olduğu gibi bundan sonrada ruhuna uygun bir şekilde devam edecek

17.sini düzenlemiş olduğumuz futbol turnuvasını 14 takımla gerçekleştirdi.Centilmence geçen maçların ardından final maçına gelmiş bulunmaktayız.Bu turnuvayı gençleriz ve hemşerilerimiz kaynaşıp tanışsın diye yapıyoruz.İnşallah turnuvamız bu güne kadar olduğu gibi bundan sonrada ruhuna uygun bir şekilde devam edecek.Turnuvamız 2001 yılında başladı.O günden bu güne kadar emek veren Dernek Genel başkanlarımız,yönetim kurulu üyelerimiz,komisyonlarımız ve futbolcularımıza teşekkür ediyorum.Önümüzdeki yıl turnuvayı sonbaharda gerçekleştirmeyi düşünüyoruz.

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş ,Final Maçı öncesi selamlama konuşması yaptı.

Turnuvanın geleneksel hale gelmesi adına Turnuvayı başlatan ve güne gelmesine vesile olan ekiplerin tüm bireylerine teşekkür ediyorum.

Başkan Mete Memiş :Değerli hemşerilerim bu gün asıl olan burada güzel bir maç seyretmek,inşallah finale kalan takımlarımızın bize güzel bir maç seyrettirmesini arzu ediyoruz.Centilmence bir maç olmasını arzu ediyorum dedi.Turnuvanın geleneksel hale gelmesi adına Turnuvayı başlatan ve güne gelmesine vesile olan ekiplerin tüm bireylerine teşekkür ediyor,katılım sağlayan tüm sporcularımızı kutluyorum dedi.

Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu da yaptığı selamlama konuşmasında ;

Böyle güzide bir futbol turnuvasının ardında finale kalan iki takımın maçını seyredeceğiz.Öncelikle bu turnuvayı başlatan ve bu güne gelmesini Dernek başkanlarına ve köy dernek başkanlarına teşekkürlerimi sunuyorum.Bu platformlarda Bayburt’un en güzel şekilde temsil edilmesinden dolayı memnuniyetimi ifade ediyorum.Bayburtlu her bulunduğu ortamda örnek olmuştur.Bu milletin değerlerine sahip çıkmıştır.Özellikle Ülkemizin bu kadar sıkıntılı olduğu dönemlerde Memleketine sahip çıkmış ,Milletinin Devletinin yanında olmuştur.Fırsat bulmuşken belirtmeliyim ki referandumda göstermiş olduğunuz gayretlerden ve Bayburt’u Türkiye birinci yaptığınız için teşekkür ediyorum.

Konuşmaların ardından Final maçına geçildi.Maç esnasında yoğun tezahürat seyircilerle final maçı sonlandı.

İkinci olan Takım Bayrampaşaspora madalya ve kupasını Bayburt Vakfı Başkanı Nusret Parıldar ,13.Genel Başkan Hayrettin Altuncu,14.Genel Başkan Abdurrahman polattimur takdim etti.Şampiyona kupasını ve Madalyalarını Bayburt Belediye Başkanı ve Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Faruk Kılşıçaslan takdim etti.