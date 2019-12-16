Pakistan’ın Bayburt’a yatırımı için çağrıda bulundular.

Bayburt Vakfı Başkanı ve Bayburt İl Genel Meclis Başkanı Süleyman Ağın Pakistanda Ticaret odasının programına katıldılar.

Pakistan’ın Karaçi Şehrinde Karaçi Ticaret Odası ile Türkiye’ye yatırım ,Türk Vatandaşlığı ve Bayburt Organize Sanayi Bölgesine Yatırım Başlıklı toplantı yapıldı.

Organizasyonu Av.İsrafil kahramanın firması viya investment ve Karaçi Ticaret ve Endüstri odası yaptı.

Bayburt Vakfı Başkanı Av.İsrafil Kahraman ve Bayburt

İl Genel meclis başkanı Sülayman Ağın Bayburt’un tanıtımını yaparak,Pakistanlı İşadamlarının Bayburt’a yatırım yapma fırsatlarını anlatarak çağrıda bulundular.

İsrafil Kahraman ve Süleyman Ağın Kardeş Ülke iş adamlarını Bayburt’a yatırıma davet etti ,Bayburt işadamlarından ve Pakistan vatandaşlarından büyük ilgi gördü

Kahraman açıklamasında: Pakistan’ın Karaçi kentinde ticaret odasının hazırladığı programda buradaki işadamlarına yaptığımız sunumla ,Bayburt’umuzu tanıtıp ve şehrimize gelip yatırım yapmalarını anlattık dedi.

Katılımcılar Karaci Tic Odası Başkanı Aggah Sahajab Ahmedkhan

Av.İsrafil Kahraman

Türkiye Karaci Başkonsolosu Tolga Uçak

Ticaret Ateşesi Eyyüp Yıldırım

Bayburt İlGenel Mec Başkanı Süleyman Ağın