Pakistan’ın Bayburt’a yatırımı için çağrıda bulundular.

Bayburt Vakfı Başkanı ve Bayburt İl Genel Meclis Başkanı Süleyman Ağın Pakistanda Ticaret odasının programına katıldılar.
Pakistan’ın Karaçi Şehrinde Karaçi Ticaret Odası ile Türkiye’ye yatırım ,Türk Vatandaşlığı ve Bayburt Organize Sanayi Bölgesine Yatırım Başlıklı toplantı yapıldı.
Organizasyonu Av.İsrafil kahramanın firması viya investment ve Karaçi Ticaret ve Endüstri odası yaptı.
Bayburt Vakfı Başkanı Av.İsrafil Kahraman ve Bayburt
İl Genel meclis başkanı Sülayman Ağın Bayburt’un tanıtımını yaparak,Pakistanlı İşadamlarının Bayburt’a yatırım yapma fırsatlarını anlatarak çağrıda bulundular.
İsrafil Kahraman ve Süleyman Ağın Kardeş Ülke iş adamlarını Bayburt’a yatırıma davet etti ,Bayburt işadamlarından ve Pakistan vatandaşlarından büyük ilgi gördü
Kahraman açıklamasında: Pakistan’ın Karaçi kentinde ticaret odasının hazırladığı programda buradaki işadamlarına yaptığımız sunumla ,Bayburt’umuzu tanıtıp ve şehrimize gelip yatırım yapmalarını anlattık dedi.
Katılımcılar Karaci Tic Odası Başkanı Aggah Sahajab Ahmedkhan
Av.İsrafil Kahraman
Türkiye Karaci Başkonsolosu Tolga Uçak
Ticaret Ateşesi Eyyüp Yıldırım
Bayburt İlGenel Mec Başkanı Süleyman Ağın
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