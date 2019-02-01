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Kurumlardan MÜSİAD Bayburt’a bilgilendireme toplantısı..

Kurumlardan MÜSİAD Bayburt’a bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Kurumlardan MÜSİAD Bayburt’a bilgilendireme toplantısı..
01 Şubat 2019 Cuma 12:21

Çalışma ve İş Kurumu,Sosyal Güvenlik Kurumu ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürlüğü İstihdam teşvikleri,SSK teşvikleri ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetleri Bakanlığının işverenlere teşvikleri konusunda bilgilendirme toplantısı ve ilerleyen zamanlarda MÜSİAD üye işverenleri için bilgilendirme toplantısı yapılaması için planlanma yapılması hakkında Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Abdullah Kahveci,Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürü Ali İhsan Nuhoğlu ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürü Haluk Akkoyunlu bilgilendirme yaptı.

Toplantıya MÜSİAD Bayburt Başkan Yardımcısı Nihat Purut,Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Durgut, Selçuk Topsakal,Üye Habib Cangi ve Temsilcilik Müdürü Naci Ahıskalıoğlu katıldı.

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