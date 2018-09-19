Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) Mali Destek Programı kapsamında kabul edilen projeler için imza töreni düzenlendi.

Sosyal Altyapının ve Turizm Altyapısının Geliştirilmesi ve Yerel Kapasitenin Geliştirilmesi Mali Destek Programları kapsamında toplam bütçesi yaklaşık 1 Milyon 900 bin TL olan 4 proje için 1 Milyon 500 bin TL hibe desteği sağlanacak.

Vali Ali Hamza Pehlivan sözleşme imza töreninde Bayburt Üniversitesi, Bayburt İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası İle Demirözü Belediyesi’ne ait projelerin KUDAKA tarafından destekleneceğini söyledi. Projelerin Bayburt için faydalı sonuçlar getirmesini temenni eden Vali Pehlivan, “İnşallah kısa süre içerisinde gerekli adımlar atılarak projeler hayata geçirilecek. Asıl olan bu projelerin bütçesi nispetinde en iyi şekilde değerlendirilmesidir. Bunu sağlayacak olanlar da sözleşme imzalayan kurumlarımız ve paydaşlarıdır. Bu koordinasyon iyi bir şekilde sağlanırsa inanıyorum ki güzel neticeler elde edilecektir.” dedi.

Vali Pehlivan, KUDAKA tarafından desteklenmeye uygun bulunan projeler hakkında: “Bölgenin sosyal ve turizm altyapısının geliştirilmesi amacıyla hazırlanan ‘Sosyal Altyapının ve Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı’ kapsamında Demirözü Belediye Başkanlığı’na ait “Doğal Hayatı Yaşama Evleri ve Hobi Bahçeleri” ile Bayburt Üniversitesine ait “Aydıntepe Turizmine Kadın Eli” adlı iki projenin 752 bin TL’lik kısmı Ajans tarafından desteklenecektir. Bölgenin turizm ve imalat sektörlerinin geliştirilmesine yönelik hazırlanan “Yerel Kapasitenin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında ise Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası’nın “Bayburt Doğaltaş Fabrikası Teknolojik Altyapı Geliştirme Projesi” ile Bayburt İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün “Bayburt, Erzincan ve Erzurum İllerinin Turizmde Ortak Destinasyona Dönüştürülmesi ve Tanıtılması” adlı projelerine 748 bin TL’lik Ajans desteği sağlanacaktır.” açıklamasında bulunan Vali Pehlivan, bölgenin ekonomik potansiyelini harekete geçirecek projelere devam edilmesi gerektiğini belirterek, “Ne kadar çok proje üretirsek o kadar çok destek sağlarız. Önemli olan kabul edilebilir ve özgün projeler üretmeye çalışmak. Bu da bir süreç gerektiriyor. Tecrübe kazandıkça inşallah daha iyi neticeler elde edilecektir. Proje üreten kurumlarımıza ve yöneticilerine teşekkür ediyorum. Projelerin ilimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından proje sahibi kurumlar ile KUDAKA arasında destek sözleşmeleri imzalandı.

Valilik Toplantı Salonu’nda düzenlenen törene Vali Ali Hamza Pehlivan, KUDAKA Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen, Demirözü Belediye Başkanı Selami Ersen, Bayburt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hanefi Bayraktar, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Bekir Kurtoğlu, Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Süleyman Seyhan ile ilgili kurum temsilcileri katıldı.