İŞKUR AKADEMİK ÇALIŞMALARA DESTEK VERİYOR

Bayburt Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada; Akademik Çalışma Programlarının lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri tarafından hazırlanacak olan akademik çalışmaları teşvik etmek, çalışma hayatı ve istihdam alanına katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen bir program olduğu bildirildi.

Program ile; lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerini araştırma yapmaya teşvik etmek, öğrencileri destekleyerek işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu alanlara yönelik beşeri sermaye havuzunun genişletilmesine katkı sağlamak, başarılı ülke uygulamalarının incelenerek ulusal bazda bilimsel kaynak oluşturacak akademik yayınların sayısını artırmak ve akademik çalışmaların sonuçlarının işgücü piyasasına uyarlanarak ülke menfaatlerine yönelik politikaların oluşturulmasını sağlamak amaçlanmaktadır.

Akademik çalışması başarılı bulunan lisans öğrencilerine 2.500 TL, yüksek lisans öğrencilerine 5.000 TL, doktora öğrencilerine 7.500 TL tutarında destek sağlanacaktır.

Başvurular; 15 Mart-14 Nisan 2021 tarihleri arasında akademi.iskur.gov.tr adresinden yapılacaktır.

Program ile ilgili detaylara akademi.iskur.gov.tr adresinden ulaşılabileceği bildirildi. Başvuru Şartları:

LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI

Yükseköğretim kurumlarına kayıtlı aktif statüde öğrenci olmak 3,30 veya 83,66 puan ve üzerinde genel akademik not ortalamasına sahip olmakBaşvuru tarihinden önceki 5 yıl içerisinde alınmış olması şartıyla YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından birinden en az 70 puan almış olmak Program başvuru döneminde, üniversite hazırlık sınıfı yarıyıl dönemleri hariç, 4. yarıyılı tamamlamış olmak Başvuru sırasında, belirlenen akademik çalışma alanlarında kaynakça ve dipnotlar hariç 5.000 kelimeyi geçmeyecek akademik bir çalışma hazırlamak

Kamu kurum veya kuruluşlarında görev yapan personel olmamak şartları aranmaktadır.

Öğrenciler, herhangi bir bölüm sınırlaması olmaksızın çalışma hayatı ve istihdam alanında Akademik Çalışma Programına başvuru yapabileceklerdir. Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri, belirlenen şartları sağlamaları koşuluyla programa başvurabilir. Aynı anda lisans ve lisansüstü öğrenim gören kişiler de programa başvurabilirler. Bu durumdaki kişiler için lisansüstü eğitim için belirlenen şartlar esas alınacaktır.

YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI

Yükseköğretim kurumlarına kayıtlı aktif statüde öğrenci olmak 3,50 veya 88,33 puan ve üzerinde genel akademik not ortalamasına sahip olmak Başvuru tarihinden önceki 5 yıl içerisinde alınmış olması şartıyla YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından birinden en az 80 puan almış olmak Tez aşamasında olmak ya da ders aşamasında olmakla birlikte tez önerisini hazırlamış olmak Başvuru sırasında, belirlenen akademik çalışma alanlarında kaynakça ve dipnotlar hariç 7.500 kelimeyi geçmeyecek akademik bir çalışma hazırlamak Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel olmamak Özel öğrenci statüsünde olmamak şartları aranmaktadır.

Öğrenciler, herhangi bir bölüm sınırlaması olmaksızın çalışma hayatı ve istihdam alanında Akademik Çalışma Programına başvuru yapabileceklerdir. Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri, belirlenen şartları sağlamaları koşuluyla programa başvurabilir. Aynı anda lisans ve lisansüstü öğrenim gören kişiler de programa başvurabilirler. Bu durumdaki kişiler için lisansüstü eğitim için belirlenen şartlar esas alınacaktır.

DOKTORA ÖĞRENCİLERİ İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI

Yükseköğretim kurumlarına kayıtlı aktif statüde öğrenci olmak, 3,50 veya 88,33 puan ve üzerinde genel akademik not ortalamasına sahip olmak Başvuru tarihinden önceki 5 yıl içerisinde alınmış olması şartıyla YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından birinden en az 80 puan almış olmak Doktora yeterlilik sınavında başarılı olmak ve tez çalışmasını gerçekleştiriyor olmak Başvuru sırasında, belirlenen akademik çalışma alanlarında kaynakça ve dipnotlar hariç 10.000 kelimeyi geçmeyecek akademik bir çalışma hazırlamak Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel olmamak Özel öğrenci statüsünde olmamak şartları aranmaktadır.

Öğrenciler, herhangi bir bölüm sınırlaması olmaksızın çalışma hayatı ve istihdam alanında Akademik Çalışma Programına başvuru yapabileceklerdir. Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri, belirlenen şartları sağlamaları koşuluyla programa başvurabilir. Aynı anda lisans ve lisansüstü öğrenim gören kişiler de programa başvurabilirler. Bu durumdaki kişiler için lisansüstü eğitim için belirlenen şartlar esas alınacaktır.

AKADEMİK ÇALIŞMA ALANLARI

İşgücü arz ve talebi alanında; işgücü ve istihdamın yapısı, işgücü arzı, işgücü talebi, beşeri sermaye, işgücü verimliliği, emeklilik ve emeklilik politikaları, sosyal güvenlik politikaları, sosyal politika Ücretler ve işgücü maliyetleri alanında; ücret seviyesi ve yapısı, ücret farklılaşması, ücret dışı işgücü maliyetleri İşgücü piyasası ile ilgili ekonometrik modeller, genel denge ve dengesizlik alanında; model oluşturma ve tahminleme, büyük veri seti ile modelleme ve tahminleme, girdi-çıktı tabloları ve analizi, hesaplanabilir ve diğer uygulamalı genel denge modelleri Belirli işgücü piyasaları alanında; monopson ve bölünmüş işgücü piyasaları, tarımsal işgücü piyasası, kamu sektörü işgücü piyasası, kayıt dışı işgücü piyasası Endüstri ilişkileri, sendikalar ve toplu sözleşme alanında; sendikaların yapısı ve etkisi, anlaşmazlık çözüm mekanizmaları, toplu sözleşme, endüstri ilişkileri İşgücü hareketliliği, işsizlik ve açık iş alanında; coğrafi işgücü hareketliliği, nesiller arası hareketlilik, işgücü devri, işsizlik modeli ve süresi, iş arama modeli, işsizlik sigortası Ulusal ve uluslararası işgücü standartları alanında; çalışma koşulları, işgücü kompozisyonu, çalışanların hakları Demografi alanında; demografik trend, aile yapısı, aile ve çalışma hayatının uyumlaştırılması Mesleki rehberlik, iş ve meslek danışmanlığı, kariyer danışmanlığı İstihdam politikalarının analizi ve değerlendirmesi,olduğu bildirildi.