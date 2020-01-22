GÜVENLİK-İŞ SENDİKASI ‘’BİZ BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ’’

Güvenlik İş Sendikası İl Başkanı Hemdani Aktaş;"Özel güvenlikler, kamu düzeninin sağlıklı yürüyebilmesi için her daim vazifelerinin başındadır"Dedi

Türk-İş' e Bağlı Güvenlik İş Sendikası Bayburt İl Başkanı Hemdani Aktaş'ın başkanlığında istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Türk-İş e Bağlı Güvenlik İş Genel Başkanı Ömer Çağrıcının Bayburt teşkilatına başarı dilekleri ve temenni mesajının okunmasıyla başlanan toplantıya İl Başkanı Hemdani Aktaş İl Başkan Yardımcısı Osman Aksuoğlu ve Dsi, Kamu Hastaneleri, Bayburt Ağız ve Diş Sağlığı, Sağlık Müdürlüğü Huzur Evi 112 Acil İstasyonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü SGK Gençlik Spor İl Müdürlüğü Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ve Bayburt Üniversitesinin Kurum Temsilcileri ve üyeler katıldı

İstişare toplantısında; 696 Sayılı KHK ile Kadroya geçen Güvenlik Görevlilerinin geçiş sürecinde ödenmeyen Yüzdelik farklar ile TBMM ne sunulan 19.İş Koluna Ait yasal düzenlemeler görüşüldü

Ülkemizde görev yapan özel güvenlik görevlileri ve üyeler için önemli olan sorunlarının çözümü ve taleplerinin duyurulması olduğunu ifade eden Güvenlik İş Sendikası Bayburt İl Başkanı Hemdani Aktaş Sözlerine şöyle devam etti;" Güvenlik-İş Sendikası olarak özel güvenlik görevlilerinden oluşan Teşkilat yapımızın gereği ve önceliğimiz her zaman meslektaşlarımız özel güvenlik görevlilerine katkı sunmaktır

Bu bağlamda Güvenlik-İş Sendikası ‘’BİZ BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ’’ anlayışı ile çalışmalarını yürütürken, bu anlayışı 19.İş kolunda bulunan yetkili sendikalar arasında da sağlamak istediğimizi kamuoyuna ve tüm özel güvenlik görevlilerine duyuruyoruz.

Özel güvenlik görevlilerinin özlük hakları, çalışma koşulları, 5188 sayılı özel güvenlik kanunu konusu, kimlik iptalleri, toplu iş sözleşmeleri, TBMM'de etkili çalışma grubu oluşturulması ve özel güvenlik görevlileri için toplumda farkındalık kazandırmak adına, 19. İş kolunda yetkili sendikaların bir araya gelerek komisyon kurması konusunda iş birliği çağrısı yapıyoruz,

Güvenlik İş Sendikası bu doğrultuda özel güvenlik görevlilerinin faydasına olan her konuda çalışma ekibi kurulmasını önemli buluyor ve özel güvenlik görevlisi meslektaşımızın faydası için ellerimizi uzatıyoruz.

Güvenlik İş Sendikasının İçişleri Bakanlığı ile yapmış olduğu görüşmeler sonucu İçişleri Bakanı Süleyman Soylunun onayıyla yakın zamanda açıklanacak tüm kamu kurum ve kuruluşların tek tip kıyafet uygulaması çalışmaları, Güvenlik iş Sendikasının katkısı ile 1.sınıf Emniyet Müdürü, Ahmet Sula'nın çizimiyle yeni Özel Güvenlik logosu çalışmaları bitmiş olup İçişleri Bakanının açıklamasını beklemekteyiz.

Kurum gezilerimize devam edip sorunlarını istek ve taleplerini alıyoruz.Yine ayrıca Bayburt'ta tüm kurumlarda etkili ve yetkili sendikayız ve etkili ve büyük Sivil Toplum örgütlerindeniz.

İlkeli ve ilkelerimizden taviz vermeden,Yalansız, riyasız, üyeleri asla kandırmadan Olduğu gibi olan görüldüğü gibi olan bir Sivil Toplum Örgütüyüz.

Bundan dolayıdır ki sendikaya üye yapmada zorlanmıyor aksine meslektaşlarımız kendileri tercih etmektedir.

İlgi alaka ve Teveccühlerine sonsuz teşekkür ediyorum.

Güvenli bir iş için GÜVENLİK İŞ demeye devam edeceğiz"Dedi