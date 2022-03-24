Bayburt Üniversitesinde Arıcılık AR-GE çalışması

“Bayburt Üniversitesi Arıcılık Ar-Ge Merkezinin Kurulması ve Bölge Arıcılığının Geliştirilmesi’’ ve “Arılığım Hareketli Ürünüm Bereketli” Başlıklı Projelerin Açılış Toplantıları Gerçekleştirildi

BAYBURTGÜNDEM- Bayburt Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezinin yürütmekte olduğu “Bayburt Üniversitesi Arıcılık Ar-Ge Merkezinin Kurulması ve Bölge Arıcılığının Geliştirilmesi’’ Projesinin kapanış ve Bayburt Üniversitesi Demirözü Meslek Yüksekokulunun yürütmekte olduğu “Arılığım Hareketli Ürünüm Bereketli” başlıklı projenin açılış toplantısı Bayburt Üniversitesi Demirözü Meslek Yüksekokulu konferans salonunda gerçekleştirildi.

Her iki projenin koordinatörlüğü görevinde bulunan Demirözü Meslek Yüksekokulu ve Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Yaşar Erdoğan, projelerin süreçleri hakkında Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen ve davetlilere bilgiler verdi.

Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezinin yürütmekte olduğu “Bayburt Üniversitesi Arıcılık Ar-Ge Merkezinin Kurulması ve Bölge Arıcılığının Geliştirilmesi’’ projesi kapsamında yeni model arı kovanı geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu arı kovanları, yazın aşırı sıcaklardan ve kışın soğuktan koruyacak, havalandırma bakımından optimum şartlara sahip, patent alımına uygun, yenilikçi ve modern, kış kayıplarını önleyecek nitelikte, arı sağlığını ve arı ürünleri kalitesini düşürmeyecek materyallerden imal edilecektir.

Söz konusu kovanların tasarım ve imali için Bayburt Üniversitesi Arıcılık Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi bünyesinde AR-GE Atölyesi kurulmuş ve bu kapsamda yeniden tasarlanacak olan arı kovanlarının Arıcılık Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi’ne ait arılıklarda test edilip proje amaçlarına uygunluk değerleri incelenerek bu veriler neticesinde patent başvurusu gerçekleştirilecektir. Proje ekibi koordinatör Doç. Dr. Yaşar Erdoğan’ın yanında Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan, Doç Dr. Yaşar Erdoğan, Dr. Öğr. Üyesi Yunus Kaya, Dr. Öğr. Üyesi Yahya Yasin Yılmaz ve Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Özdemir’den oluşmaktadır.

Bayburt Üniversitesi Demirözü Meslek Yüksekokulu’nun yürütmekte olduğu ‘’Arılığım Hareketli Ürünüm Bereketli’’ başlıklı projenin kapsamı ise konteynır tarzında arılık yapımı üzerinedir. 2021 yılında Ege ve Akdeniz ormanlarında meydana gelen yangınlar neticesinde on binlerce arı kovanının bulundukları alandan uzaklaştırılamaması ve yanması durumundan yola çıkılarak oluşturulan kovan konteynır projesi neticesinde tekerlekli konteynır sistemi ile kovanların arazide maruz kaldığı yağmur, sel, heyelan, yangın gibi çevresel faktörlerden etkilenmesinin önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Kovan konteynır sisteminde herhangi bir çevresel afet durumunda kovanlar yükleme, boşaltma gibi işlemler olmadan en az işgücü ile hızla olay yerinden tahliye edilebilecektir. Diğer yandan kovanlar yerden yüksekte konumlandırılacağından kirpi, fare gibi zararlı hayvanların kovanlara ulaşması engellenecek, ayı gibi bal üretimine büyük zarar veren hayvanlar için de ulaşılması daha zor bir alan oluşturulmuş olacaktır.

Bir diğer nokta ise kovanların bulunduğu tarımsal alanlarda tarımsal ürünlere yapılan zirai ilaçlamadan kaynaklanan bulaşma riskleri oluşması durumlarında kovanlar konteynır aracılığıyla zaman ve emek harcanmadan hızlı bir şekilde tahliye edilebilecektir. ‘’Arılığım Hareketli Ürünüm Bereketli’’ projesinde; Doç Dr. Yaşar Erdoğan, Dr. Öğr. Üyesi Yahya Yasin Yılmaz, Öğr. Gör. Dr. Tuğba Yıldız, Öğr. Gör. Sadık Çıvracı, Öğr. Gör. Alper Abca, Öğr. Gör. Ömer Erdoğan, Öğr. Gör. Furkan Erdoğmuş görev alan isimler arasındadır.

Açılışta konuşan Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, proje kapsamında emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. Türkmen, aynı zamanda bu tür başarıların artarak devam etmesini temenni ederek, "Bu tür projelerin Üniversitemiz olarak her zaman destekçisiyiz." dedi.

Toplantıya Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer, Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan ve Prof. Dr. Ali Savaş Bülbül, Dekanlarımız, Müdürlerimiz, Akademik ve İdari Personel ile öğrenciler katıldı.