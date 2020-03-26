Bayburt esnaf ve sanatkarına sevindirici haber,Borçlar 3 ay süreyle ertelendi..

Yöney’den kredi borçlarının ertelenmesine yönelik açıklama

Bayburt Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Halil İbrahim Yöney, kooperatif ortaklarının kullanmış oldukları kredilerin 2020 yılı Nisan, Mayıs ve Haziran aylarına denk gelen taksitlerinin 3 ay süreyle ertelendiğini açıkladı. Yöney, bankalarca kullandırılacak 25 Bin TL limitli destekten ise, şartları uyan tüm ortaklarının yaralanabileceğini söyledi.

Konuyla ilgili bir yazılı açıklama yapan Bayburt Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Halil İbrahim Yöney, Korona virüsü nedeniyle alınan tedbirler kapsamında yürürlüğe giren kararın Cumhurbaşkanı kararı ile Resmi Gazete’de yayınlandığını belirterek, “Bu karara göre, yaşanan salgın nedeniyle işleri veya işletmesi zarar görenlerin kooperatifimiz kefaletiyle Türkiye Halk Bankasından kullandıkları kredilerin 1 Nisan- 30 Haziran 2020 tarihleri arasında ödemesi olan taksitleri üç ay süreyle faizsiz olarak ertelenecek ve bu doğrultuda kalan tüm taksitleri de üç ay süreyle ötelenecektir. Ayrıca bu karar kapsamında kooperatif tarafından kredisi ertelenen esnaf ve sanatkarlardan, erteleme dönemi boyunca çalışan sayısını azaltmayacağına ve taksitlerinin ertelenmesini talep ettiğine dair bir taahhüt alınacaktır. Bu işlemleri yapmak üzere ortaklarımızı kooperatifimize bekliyoruz” dedi.

36 AY VADELİ 25 BİN TL YENİ KREDİ

Yöney, 36 aya kadar vadeli 25 Bin TL limitli krediden ise, kooperatife borcu olmayan ortakların kullanabileceğini ve mevcutta kredisi olan ortakların da yeni kredi talep etmesi durumunda kooperatif şartlarına uygunluk göz önüne alınacağını bildirdi.