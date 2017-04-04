2017 Yılı Ahır Yapımı Projesine Bayburt’tan 185 Kişi Müracaat etti

Yıldırımtepe açıklamasında ; “2016 yılında 283 proje başvurusu olmuş ve Tarım Bakanlığı tarafından 90 ahır projesi kabul edilmiş ve ilimiz Türkiye’ de 4. olmuştur. 2017 yılı ahır yapımı projeleriyle birlikte en az iki yılda 150 ahır yapımı gerçekleşmesi tahmin edilmektedir.

Hayvan sayısının giderek arttığı ilimizde hayvan refahını artırmak, bakım beslemede kolaylık sağlayacak modern ahırların yapımı ilimizin hayvancılığına büyük katkı sağlayacaktır.

2016 ve 2017 yılında başvuru projeleri Ziraat Odası tarafından yapılmıştır. Bu proje fikrinin oluşmasında, hayata geçirilmesinde emeği olan herkese teşekkür ediyorum.”

-16.000 Buzağı Desteği Ödenmeye Başlandı

31.03.2017 tarihi itibariyle 2016 yılı buzağı destekleri ilimizde ödenmeye başlandığını açıklayan Yıldırımtepe ; “ Yaklaşık 2900 çitçimiz 16.000 buzağı desteği toplamda 6.500.000.00 TL desteği çitçilerimize TC numaralarına göre 3 hafta içerisinde ödenecektir.

Üretim sezonunun başladığı bu günlerde ödenen destek çiftçilerimize can suyu olmuştur. Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığına bu ödemelerden dolayı teşekkür ederiz.”