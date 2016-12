YILIN ÖĞRETMENİ OLARAK İLİMİZİ ANKARA’DA BAŞARI İLE TEMSİL ETTİLER

Bayburt ilini “Yılın Öğretmeni” olarak temsil etmeye hak kazanan öğretmenimiz Alper HANCI ve Turgut Şahin seçildi. 24 Kasım 2014 Salı günü diğer illerin temsilcileri ile birlikte Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN, Başbakanımız Ahmet DAVUTOĞLU, Milli Eğitim Bakanımız Nabi AVCI ve Meclis Başkanımız İsmail KAHRAMAN tarafından kabul edilerek resepsiyona katılan öğretmenlerimiz ilimizi başarılı bir şeklide temsil ettiler.

Milli Eğitim Bakanlığı, ’24 Kasım Öğretmenler Günü’ etkinliklerine, öğretmenlerin daha etkin ve içten katılımının sağlanması amacıyla, ‘Öğretmenlik Mesleğinde Fark Oluşturanlar’ konusunu tema olarak belirledi.860 bin öğretmen arasından eğitimde üstün başarı göstermiş, projeler gerçekleştirmiş, yetenekli öğrencileri topluma kazandırmış, fedakârlıkları ve diğer nitelikleriyle farklılıklar ortaya koymuş her ilden seçilen öğretmenleri ´´öğretmenlik mesleğinde fark oluşturan´´ kişi olarak seçti. İlimizden de yapılan değerlendirmede en yüksek puanla ilimizi temsilen seçilen öğretmenlerimiz bizleri gururlandırdı.

Halen, Şehit Recep Eşiyok Ortaokulu Müdür yardımcısı olarak görev yapan ALPER HANCİ, 2012 yılında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlköğretim bölümünde master eğitimine başlamıştır. Yüksek Lisansına Bayburt Üniversitesi İlköğretim matematik alanında tamamlamıştır. Eğitim fakültesinin ilk yüksek lisans mezunu olarak kayıtlara geçmiştir. Lisansüstü eğitimde onur öğrencisi olarak mezun olmuştur. 2015 yılında Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç.Dr. Gül KALELİ YILMAZ ile beraber iki yazarlı olarak, hakemli olarak yayınlanan uluslararası ‘International Journal Of Mathematical EducationInScienceandTechnolog y’ dergisinde ‘Examination of 8th gradestudents’ TIMSS mathematicssuccess in terms of differentvariables’ adlı makalesi yayınlanmıştır. Ayrıca ‘Determination of theRelationshipbetween 8th gradestudentsand TIMSS mathematicsachievement’adlı makalesi de uluslararası hakemli dergide yayınlanmıştır. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu’nda, İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin TIMSS sınavı ve Öğrenme Stilleri ile ilgili görüşlerinin incelenmesi adlı sempozyumda alan incelemesinde bulunmuş ve Ulusal Sempozyumda Bildiri yayınlamıştır. Ayrıca Alper HANCI, 2013 yılında Bu Benim Eserim Yarışmasında ‘Çarptıysan Bölme Sadece Ritmi Dinle’ adlı çalışma ile ilde birinci seçildikten sonra Erzurum Bölge finallerine katılmıştır. Çarpma işleminin sağlamasını müziksel ritmik zekâya dayandırarak çoklu zeka kuramına uygun hale getirmesi ve matematikte yenilikçi yöntemler olarak üzerinde halen çalışmaları devam etmektedir.2014 yılında TÜBİTAK projesine başvurarak25 proje ile proje yürütücüsü olarak görev yapmış ve okullarında sergi açılmıştır. Okulundaki öğrencileri çeşitli alanlarda il bazında ver ülke genelinde yapılan yarışmalarda dereceler almıştır.

Demirözü Gökçedere İmam hatip Ortaokulu Müdürü olarak görev yapan Turgut Şahin, il bazında 2010 yılında SODES projeleri kapsamında Kütüphanemiz Kültür Evimiz adlı projede, Sağlıklı Gençler İçin Spor projesi, Gençlik Hizmetleri projelerinde öğrenciler için Tarihime Yolculuk Ediyorum, Bayburt Üniversitesi ile Bilime Dokunuyorum Projesi, 2011 yılında Okulumun Kültür ve Sanat Projesi, 2012 yılında İlçenin Kültür ve Sanat Evi projeleri ile TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarında proje koordinatörü olarak görev yapmıştır. Ayrıca İl ve bölgesel yarışmalarda okulunun ve öğrencilerinin aldıkları derecelerle de ismini duyuran Şahin’in okulunun da başarıya imza attığı görülüyor. Kros bölge derecesi, Bakanlık değerlendirmeli resim il derecesi, İŞKUR destekli Annemin Bir İşi Olsun projesi resim yarışması il 1.2.3.lüğü, Bayburt üniversitesi Zekâ oyunları yarışması il 1.liği gibi çeşitli alanlarda başarılı çalışmalarda bulunmuştur. Ayrıca çeşitli projelerde de proje asistanlığı görevlerinde bulunmuştur.

Bayburt ilini “Yılın Öğretmeni” olarak temsil etmeye hak kazanan öğretmenlerimizden Alper HANCI ve Turgut ŞAHİN, 81 ilin temsilcileriyle ve Sayın bakanımız eşliğinde anıtkabire giderek Başöğretmen Atatürk’ü anıtkabirde ziyaret ettiler. Başkent Öğretmenevinde Milli Eğitim Bakanımız Nabi AVCI tarafından karşılanarak tek tek hediyelerini alan öğretmenlerimiz öğretmenlik onuruna yapılan konuşmada Ankara Seymen Barı da izledikten sonra Başbakanlıkta verilen yemekli resepsiyona katıldılar. Başbakanımızın tebrik konuşmasının ardından hediye törenine katıldılar. Sonrasında TBMM toplantı salonuna giden öğretmenlerimiz Meclis başkanı İsmail KAHRAMAN tarafından karşılandı. Akşam saatlerinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesine davet edilen öğretmenlerimiz Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından akşam resepsiyonuna katıldılar. İl temsilcilerimiz Cumhurbaşkanımızın öğretmenlerimize konuşmalarının ardından topluca çekilen resim ve hediyeleşmenin ardından 24 Kasım öğretmenler gününü dolu dolu geçirdiler. Program kapsamında 25-26 Kasım da Ankara’da müze ziyaretleri, Tiyatro gösterisi, tarihi-turistik yerlerin ziyareti ve ören yerlerini gezdiler.

Ankara’da ilimizi temsil eden öğretmenlerimizden Alper HANCI, bu günün anlam ve önemine binaen duygularını :‘İlimizi temsil ediyor olmanın gurur ve mutluluğunu yaşadık. Öğretmenler onuruna düzenlenen bu güzel günde devletimizin en üst makamlarının teveccüh ve iltifatlarına layık olmak gerçekten çok güzel bir duyguydu. Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız ve Milli Eğitim Bakanımızın öğretmenler hakkında düşüncelerini birebir dinleme fırsatı bulduk bu değerli mesleğin onurunu hakkıyla yerine getiren tüm öğretmenlerimiz dilerim hak ettikleri saygı ve sevgi gönüllerince olur. Başta benim üzerimde emeği geçen öğretmenlerim olmak üzere tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü can-ı gönülden kutlar, onları tebrik ederim.’ şeklinde ifade etmiştir.

Ankara’da ilimizi temsil eden öğretmenlerimizden Turgut ŞAHİN ise konu ile ilgili:’ Bizler öğretmen olarak canla başla ülkemiz gençlerinin en iyi yerlere gelmesi için için uğraşan eğitim neferleri olarak şimdiki gibi ömrümüz boyunca da devam edeceğiz. Devletimizin üst makamlarının öğretmenlerimize verdikleri değeri yakından görmek bizleri çok mutlu etti. Bütün öğretmenlerimizin öğretmenler gününü en içten dileklerimle kutlar saygılar sunarım. ‘şeklinde dile getirdi.