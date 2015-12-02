YILIN ÖĞRETMENİ OLARAK İLİMİZİ ANKARA’DA BAŞARI İLE TEMSİL ETTİLER

Halen, Şehit Recep Eşiyok Ortaokulu Müdür yardımcısı olarak görev yapan ALPER HANCİ, 2012 yılında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlköğretim bölümünde master eğitimine başlamıştır. Yüksek Lisansına Bayburt Üniversitesi İlköğretim matematik alanında tamamlamıştır. Eğitim fakültesinin ilk yüksek lisans mezunu olarak kayıtlara geçmiştir. Lisansüstü eğitimde onur öğrencisi olarak mezun olmuştur. 2015 yılında Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç.Dr. Gül KALELİ YILMAZ ile beraber iki yazarlı olarak, hakemli olarak yayınlanan uluslararası ‘International Journal Of Mathematical EducationInScienceandTechnolog
Demirözü Gökçedere İmam hatip Ortaokulu Müdürü olarak görev yapan Turgut Şahin, il bazında 2010 yılında SODES projeleri kapsamında Kütüphanemiz Kültür Evimiz adlı projede, Sağlıklı Gençler İçin Spor projesi, Gençlik Hizmetleri projelerinde öğrenciler için Tarihime Yolculuk Ediyorum, Bayburt Üniversitesi ile Bilime Dokunuyorum Projesi, 2011 yılında Okulumun Kültür ve Sanat Projesi, 2012 yılında İlçenin Kültür ve Sanat Evi projeleri ile TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarında proje koordinatörü olarak görev yapmıştır. Ayrıca İl ve bölgesel yarışmalarda okulunun ve öğrencilerinin aldıkları derecelerle de ismini duyuran Şahin’in okulunun da başarıya imza attığı görülüyor. Kros bölge derecesi, Bakanlık değerlendirmeli resim il derecesi, İŞKUR destekli Annemin Bir İşi Olsun projesi resim yarışması il 1.2.3.lüğü, Bayburt üniversitesi Zekâ oyunları yarışması il 1.liği gibi çeşitli alanlarda başarılı çalışmalarda bulunmuştur. Ayrıca çeşitli projelerde de proje asistanlığı görevlerinde bulunmuştur.
Bayburt ilini “Yılın Öğretmeni” olarak temsil etmeye hak kazanan öğretmenlerimizden Alper HANCI ve Turgut ŞAHİN, 81 ilin temsilcileriyle ve Sayın bakanımız eşliğinde anıtkabire giderek Başöğretmen Atatürk’ü anıtkabirde ziyaret ettiler. Başkent Öğretmenevinde Milli Eğitim Bakanımız Nabi AVCI tarafından karşılanarak tek tek hediyelerini alan öğretmenlerimiz öğretmenlik onuruna yapılan konuşmada Ankara Seymen Barı da izledikten sonra Başbakanlıkta verilen yemekli resepsiyona katıldılar. Başbakanımızın tebrik konuşmasının ardından hediye törenine katıldılar. Sonrasında TBMM toplantı salonuna giden öğretmenlerimiz Meclis başkanı İsmail KAHRAMAN tarafından karşılandı. Akşam saatlerinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesine davet edilen öğretmenlerimiz Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından akşam resepsiyonuna katıldılar. İl temsilcilerimiz Cumhurbaşkanımızın öğretmenlerimize konuşmalarının ardından topluca çekilen resim ve hediyeleşmenin ardından 24 Kasım öğretmenler gününü dolu dolu geçirdiler. Program kapsamında 25-26 Kasım da Ankara’da müze ziyaretleri, Tiyatro gösterisi, tarihi-turistik yerlerin ziyareti ve ören yerlerini gezdiler.
Ankara’da ilimizi temsil eden öğretmenlerimizden Alper HANCI, bu günün anlam ve önemine binaen duygularını :‘İlimizi temsil ediyor olmanın gurur ve mutluluğunu yaşadık. Öğretmenler onuruna düzenlenen bu güzel günde devletimizin en üst makamlarının teveccüh ve iltifatlarına layık olmak gerçekten çok güzel bir duyguydu. Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız ve Milli Eğitim Bakanımızın öğretmenler hakkında düşüncelerini birebir dinleme fırsatı bulduk bu değerli mesleğin onurunu hakkıyla yerine getiren tüm öğretmenlerimiz dilerim hak ettikleri saygı ve sevgi gönüllerince olur. Başta benim üzerimde emeği geçen öğretmenlerim olmak üzere tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü can-ı gönülden kutlar, onları tebrik ederim.’ şeklinde ifade etmiştir.
Ankara’da ilimizi temsil eden öğretmenlerimizden Turgut ŞAHİN ise konu ile ilgili:’ Bizler öğretmen olarak canla başla ülkemiz gençlerinin en iyi yerlere gelmesi için için uğraşan eğitim neferleri olarak şimdiki gibi ömrümüz boyunca da devam edeceğiz. Devletimizin üst makamlarının öğretmenlerimize verdikleri değeri yakından görmek bizleri çok mutlu etti. Bütün öğretmenlerimizin öğretmenler gününü en içten dileklerimle kutlar saygılar sunarım. ‘şeklinde dile getirdi.