YENİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜMÜZ ATANUR ÇAĞLAYAN

Atanur Çağlayan kimdir
1965 yılında Posof´ta doğdu. İlk ve orta okulu Artvin´de, lise ve yüksek öğrenimini Bursa´da tamamladı. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu olup Yönetim Ve Organizasyon alanında Yüksek Lisans yaptı.
Erzurum Aşkale ve Balıkesir İvrindi ilçelerinde öğretmenlik, Bursa Mudanya ilçesinde Okul Müdürlüğü, Balıkesir Susurluk İlçesinde Şube Müdürlüğü, Edremit İlçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Kastamonu İlinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevlerinde bulundu.
Evli ve üç çocuk babası olan Atanur Çağlayan 22/12/2015 tarihinde Bayburt’ta görevine başladı.