YENİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜMÜZ ATANUR ÇAĞLAYAN

Bayburt Milli Eğitim Müdürlüğünde yapılan değişimle İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Atanur Çağlayan atandı.

2012 yılında Bayburt’a Milli Eğitim Müdürü olarak atanan ve 4 yıl görev yapan Seydi Doğan, Ankara Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğünde görevlendirildi. Yeni göreve başlayan ve Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğünden gelen Atanur Çağlayan, Bayburt Milli Eğitim Müdürü olarak görevine başladı.

Atanur Çağlayan kimdir

1965 yılında Posof´ta doğdu. İlk ve orta okulu Artvin´de, lise ve yüksek öğrenimini Bursa´da tamamladı. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu olup Yönetim Ve Organizasyon alanında Yüksek Lisans yaptı.

Erzurum Aşkale ve Balıkesir İvrindi ilçelerinde öğretmenlik, Bursa Mudanya ilçesinde Okul Müdürlüğü, Balıkesir Susurluk İlçesinde Şube Müdürlüğü, Edremit İlçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Kastamonu İlinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevlerinde bulundu.

Evli ve üç çocuk babası olan Atanur Çağlayan 22/12/2015 tarihinde Bayburt’ta görevine başladı.