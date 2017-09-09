YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖNCESİ OKULLARDA TEMİZLİK ÇALIŞMASI

Yeni eğitim öğretim yılı yaklaşırken Bayburt Belediyesi ekipleri okullara yönelik temizlik çalışmalarını hızlandırdı.

Yatılı Bölge İlkokulu, Kaleardı 75. Yıl İlk ve Ortaokulu ile Kaleardı Şehit Halil Türkoğlu İlkokulu bahçelerinde yıkama çalışması gerçekleştiren ekipler, özellikle yılın bu dönemlerinde meydana gelen mevsim geçişlerinden dolayı hava sıcaklığında yaşanan değişimlerin enfeksiyon riskini artırarak soğuk algınlığı, nezle ve grip gibi hastalıklara zemin hazırlaması nedeniyle toplu alanlardaki yıkama ve dezenfeksiyon çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

Önleyici Çalışma

Bu olasılıktan yola çıkarak faaliyetlerini sürdüren ekiplerimiz, başlayacak olan yeni eğitim yılıyla beraber öğrencilerin bir arada bulundukları okul bahçelerinde bu gibi olumsuz gelişmeleri önlemek için yıkama çalışması gerçekleştirerek özellikle hastalıkların sık sık görüldüğü yılın bu döneminde okul bahçelerindeki sterilizasyonu sağlanıyor.

Yabani Ot Temizliği

Yıkama ve dezenfektasyon çalışmaları devam ederken mahallelerde göze hoş gelmeyen görüntülere son vermek adına yabani ot temizliği çalışmalarını sürdüren Bayburt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de çalışmalarını okul bahçelerine taşıdı. Çalışmalar kapsamında Atatürk İlkokulu bahçesinde ot biçme çalışması yürüten ekipler buradaki yabani otları temizleyerek hem estetik durmayan görüntülerin önüne geçiyor hem de olası alerjik rahatsızlıkların oluşması ihtimalini engelliyor.