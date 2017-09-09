                                     reklam
KARAYOLLARI VE DEVLET SU İŞLERİ YATIRIMLARI MASAYA YATIRILDI
KARAYOLLARI VE DEVLET SU İŞLERİ YATIRIMLARI MASAYA YATIRILDI
0
Turan Ali Albümünü tanıttı
Turan Ali Albümünü tanıttı
0
Karayollarında incelemede bulundular
Karayollarında incelemede bulundular
0
VERGİ İNDİRİM SÜRESİ UZAMAYACAK
VERGİ İNDİRİM SÜRESİ UZAMAYACAK
0

YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖNCESİ OKULLARDA TEMİZLİK ÇALIŞMASI

Yeni eğitim öğretim yılı yaklaşırken Bayburt Belediyesi ekipleri okullara yönelik temizlik çalışmalarını hızlandırdı.

YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖNCESİ OKULLARDA TEMİZLİK ÇALIŞMASI
09 Eylül 2017 Cumartesi 16:41

Yatılı Bölge İlkokulu, Kaleardı 75. Yıl İlk ve Ortaokulu ile Kaleardı Şehit Halil Türkoğlu İlkokulu bahçelerinde yıkama çalışması gerçekleştiren ekipler, özellikle yılın bu dönemlerinde meydana gelen mevsim geçişlerinden dolayı hava sıcaklığında yaşanan değişimlerin enfeksiyon riskini artırarak soğuk algınlığı, nezle ve grip gibi hastalıklara zemin hazırlaması nedeniyle toplu alanlardaki yıkama ve dezenfeksiyon çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. 

Önleyici Çalışma

Bu olasılıktan yola çıkarak faaliyetlerini sürdüren ekiplerimiz, başlayacak olan yeni eğitim yılıyla beraber öğrencilerin bir arada bulundukları okul bahçelerinde bu gibi olumsuz gelişmeleri önlemek için yıkama çalışması gerçekleştirerek özellikle hastalıkların sık sık görüldüğü yılın bu döneminde okul bahçelerindeki sterilizasyonu sağlanıyor.

 Yabani Ot Temizliği

Yıkama ve dezenfektasyon çalışmaları devam ederken mahallelerde göze hoş gelmeyen görüntülere son vermek adına yabani ot temizliği çalışmalarını sürdüren Bayburt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de çalışmalarını okul bahçelerine taşıdı.  Çalışmalar kapsamında Atatürk İlkokulu bahçesinde ot biçme çalışması yürüten ekipler buradaki yabani otları temizleyerek hem estetik durmayan görüntülerin önüne geçiyor hem de olası alerjik rahatsızlıkların oluşması ihtimalini engelliyor.

İlgili Galeriler
Darıca Bayburt Günü
Darıca Bayburt Günü
15 temmuz yıldönümü
15 temmuz yıldönümü
Bayburt Belediyesi İfatr
Bayburt Belediyesi İfatr
Bayburt Derneği iftar
Bayburt Derneği iftar
Önceki Haber
Bayburtlu Sanatçı Turan Ali Albümünü tanıttı
Sonraki Haber
Larvalarla Mücadele Devam Ediyor
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.