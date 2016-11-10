VALİ USTAOĞLU, KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ’NÜ ZİYARET ETTİ

Kurum Müdür Vekili Bekir Kurtoğlu’ndan çalışmaları hakkında bilgi alan Vali İsmail Ustaoğlu, aynı bina içerisinde bulunan kütüphane, gençlik merkezi ve atölyelerde incelemelerde bulundu.

VALİ USTAOĞLU, KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ’NÜ ZİYARET ETTİ
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Mevcut kütüphane envanterinin güncellenmesi konusunda gerekli kurumlarla nezdinde girişimde bulunulacağı bilgisine veren Vali İsmail Ustaoğlu, “İlgili bakanlıklarımızla iletişime geçerek kütüphanemizi hem kitap sayısı hem de çeşidi olarak geliştireceğiz. Kütüphanemizi özellikle gençlerimizin ve çocuklarımızın burada daha fazla vakit geçirebileceği şekilde yeniden dizayn edeceğiz.” dedi
Buradaki incelemelerinin ardından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne bağlı Bayburt Müze Müdürlüğü’nü ziyaret eden Vali İsmail Ustaoğlu çalışmalar hakkında bilgi alarak ziyaretlerini noktaladı.​
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