Üniversiteye Beyazay Derneğinden Ziyaret

Türkiye Beyazay Derneği Bayburt Şubesi Başkanı Serhat Kılıç ve yönetim kurulu üyeleri, “Aşmak İçin Hareket Et/ Birlikte Daha Aktif” Projesi kapsamında Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun’u ziyaret etti.

Üniversiteye Beyazay Derneğinden Ziyaret
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Türkiye Beyazay Derneği’nin başlattığı T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik Spor Bakanlığının destekleriyle yürütülen proje kapsamında başlatılan kampanya doğrultusunda Bayburt Üniversitesi ile birlikte hareket etme noktasında gerçekleşen ziyarette dernek yönetimi Rektör Coşkun ile fikir alışverişinde bulundu. 
Dernek yönetim kuruluna ziyaretten dolayı teşekkürlerini ileten Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, derneğin proje kapsamında birlikte hareket etmek, birlikte çalışmalar yapmak isteğini memnuniyetle karşıladıklarını başlatılan kampanyaya Bayburt Üniversitesinin imkânları doğrultusunda destek olacaklarını söyledi.
 

Etiketler; #Üniversiteye Beyazay Derneğinden Ziyaret
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