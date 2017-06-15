0
0
0
Bayburt Belediyesi Hız Kesmiyor
Bayburt Belediyesi Hız Kesmiyor
1

ÜNİVERSİTEDE YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME PROJESİ

Bayburt Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü 4. Sınıf Öğrencilerinin Yeni Ürün Geliştirme (YÜRGE) Dersi kapsamında bahar yarıyılında tasarladıkları ürünlerini sergiledikleri “5. Yeni Ürün Geliştirme Proje Pazarı Ve Sergisi tarihinde Mühendislik Fakültesinde gerçekleştirildi.

ÜNİVERSİTEDE YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME PROJESİ
15 Haziran 2017 Perşembe 17:01

Sergiye fakültelerden çok sayıda akademisyen, idari personel ve öğrenci katıldı.

Gıda Sanayinde rekabetin giderek arttığı günümüzde gıda işletmeleri tarafından AR-GE departmanlarında ürün tasarlanırken tüketicilerin fonksiyonel, az işlenmiş ve gündelik yaşamda pratik uygulamalar sunan ürünlere olan ilgisi göz önünde bulundurulmaktadır. Bayburt Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü öğrencileri de gıda sanayinin gereksinimlerine yönelik yetiştirilmeleri hedef alınarak, bir ürün ve proses tasarım dersi olan YÜRGE dersi kapsamında, proje yazımı ve planlama, gurup çalışmasının ilkeleri, ürün tasarımının temel ilkeleri, formülasyon hazırlama, ürün proses akış şemalarının oluşumu, prototip öncesi ve sonrası piyasa analizi, prototip geliştirme ve tasarlanan ürünün proje halinde sunumunu faaliyetlerini gerçekleştirmekteler.

Öğrencilerin tasarladıkları ürünler hakkında etkinliğe katılan misafirlere bilgi veren proje sergisi koordinatörü Y. Doç. Dr. Ayla ARSLANER, ortaya çıkan her bir ürünün Gıda Sanayinde katma değer sağlayacak potansiyele sahip olduğunu ifade etti.

banner358
İlgili Galeriler
Bayburt Derneği iftar
Bayburt Derneği iftar
Eyüpsultan Dernek İftarı
Eyüpsultan Dernek İftarı
Vaıf 2017 iftar
Vaıf 2017 iftar
Asb.Çvş Hüseyin Işık Şırnakta Şehit oldu..
Asb.Çvş Hüseyin Işık Şırnakta Şehit oldu..
Önceki Haber
Üniversite’de Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Paneli düzenlendi
Sonraki Haber
BELEDİYE SON HIZ, YOLLAR ASFALTLA BULUŞUYOR.
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.