Üniversite’de Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Paneli düzenlendi

Bayburt Üniversitesi Kadın ve Aile Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (BUKAM) tarafından 12 Haziran 2017’de “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” konulu bir panel düzenlendi. Modaretörlüğünü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hayriye Şengün’ün yaptığı panelde YÖK Akademide Kadın Çalışmaları ve Sorunları Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Sezer Şener Komsuoğlu ve Komisyon Üyesi Prof. Dr. Gülriz Uygur birer sunum gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Sezer Şener Komsuoğlu “Akademide Kadın Çalışmaları ve Sorunları” başlıklı konuşmasına Türkiye’nin genel ekonomik ve eğitim durumundan bahsederek başladı. Türkiye’de akademik çalışmalarda kadın oranının yüksek bir oran olduğunu ancak buna rağmen kadının diğer alanlarda dünya çapında son sıralarda olduğunu belirtti.

Kadınlarda eğitiminin önemine değinen Prof. Komsuoğlu 1970-2010 yılları arası 219 ülkede yapılan bir araştırmada kadınların eğitiminin bir yıl daha artmasının bebekler ölümlerini %9,5 azaldığını açıkladı ve salonda bulunan dinleyicilere “Kızlarımızı, kadınlarımızı okutun.” öğüdünde bulundu.

Prof. Dr. Gülriz Uygur ise “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Cinsel Taciz ve Cinsel Saldırı” konulu sunumunda kadınlarda şiddet konusuna değindi. Kadına yönelik şiddetin bir insan hakları ihlali olduğunu söyleyen Prof. Uygur, bu konuda devletimizin eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin döneminde imzalanan İstanbul Sözleşmesi ile kadını gözetme garantisi verdiğini söyledi.

Üniversitede okuyan kadınların maruz kaldığı şiddete ayrı bir parantez açan Prof. Uygur, üniversitede kadınların karşılaştığı sorunların başında fiziksel şiddetin ve özellikle de cinsel tacizin geldiğini belirtti ve yaşanılan bu şiddetin önlenmesi için çözüm önerileri sundu.

Tüm bunlara rağmen toplumumuzda kadına yönelik şiddetin halen önlenemediğini belirten Prof. Uygur, kadının kendi farkındalığının da artması gerektiğini, bu yüzden bu tip toplantıların yapıldığını söyledi.