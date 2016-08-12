Bayburt Üniversitesi Bayburt Tarihi ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 14-15 Mayıs tarihlerinde altı oturum halinde gerçekleştirilen "Geçmişten Günümüze Türk-Ermeni İlişkileri Uluslararası Sempozyumu"nun tebliğleri kitaplaştı.

Bayburt Üniversitesi Yayınları’nın 12. Bayburt Tarihi ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi (BAKÜTAM) ’nin ise 7. kitabı olarak ilim dünyamıza kazandırılan kitapla ilgili bir açıklama yapan Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, tarihteki olayların netlik ve açıklık kazanması açısından düzenlenen sempozyumun kitaplaşmasının önemli olduğunu ifade etti.

Türk-Ermeni ilişkilerinin akademik bir bakış açısıyla ele alınmasının hem tarih hem de bölge barışına katkı sunacağına inandığını belirten Rektör Coşkun, kitapta "Tehcir Kararı ve Uygulaması, Sevk ve İskân Kararı’nın Uygulanmasına Almanya’nın Tepkisi, 1. Dünya Savaşı’nın Kimsesiz Ermeni Çocukları ve Bunlarla İlgili Uygulamalar, Ermeni Olaylarında Tokat, Birinci Dünya Savaşı’ndan Önce Türk-Ermeni İlişkileri (1908-1914), Bayburtlu Bir Kültür Adamı Mehmet Hocaoğlu ve Ermeni Meselesine Dair Bir Eseri, Anadolu Vilayetlerinde Ermeni Komitacılar Tarafından Öldürülen Ermeniler, Ermeni Sorunu: Ortak Sorumlulukla Suçlanan ve Sorgulanan Almanya, Birinci Dünya Savaşı Sırasında Avrupa ve ABD’de Ermeni Propagandası, İngiliz Propagandasının Ermeni Sorununa Etkileri, 1. Dünya Savaşı Yıllarında Kürt-Ermeni İlişkileri Üzerine Düşünceler, İttihatçı Önderlerin Savaş Sonrası Oluşturulan Özel Komisyonda Sorgulanmaları, Ermeni Aydın Görüşlerinde Ermeni Milli Hareketinin İdeolojisi, Kafkas Ermeni Olaylarının Vukuunda Eçmiyazin Kilisesinin Yeri (1903-1908), “Büyük Ermenistan” Düşüncesi ve Bu İdeolojinin Azerbaycan Üzerindeki Etkisi, Ermeni Olaylarının Türk Romanına Yansıması, 1. Dünya Savaşı Öncesi ve Sonrasında Bayburt, Sanıkların Dilinden 1895 Bayburt Ermeni Olayları" konularının ele alındığını kaydetti.

Rektör Coşkun, kitabın hazırlanmasında emek verenlere, bildirilerini paylaşan değerli araştırmacılara teşekkürlerini sunarak eserin ilim alemine hayırlı olmasını diledi.

18 bildirinin yer aldığı 344 sayfalık kitapta ayrıca kapanış oturumu, kapanış konuşması, sempozyumdaki sergi tabloları ve sempozyumdan görüntüler bulunuyor.