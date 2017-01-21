Şehit Çakıroğlunun ismi Kütüpnelerde yaşatılacak

Ülkü Ocakları Bayburt İl Başkanlığı , "Şehit Fırat Çakıroğlu" adına başlattığı "Bir kitap bin Fırat" adlı kitap projesi kapsamında ilk kütüphanesini "Çayıryolu Köyü Şehit Mete Okur İmam Hatip Ortaokuluna açtı.

Okul Müdürü Volkan Güneş,Öğretmenler,Öğrenciler, Ülkü Ocakları Bayburt İl Baskanı Fatih Ötünç, Ocak Yöneticileri ve kitap projesinin gerçekleşmesinde yoğun emeği geçen Bayburt Ülkü Ocakları Bayan Biriminin katılımıyla gerçekleşen açılışta ilk olarak Bayburt Ülkü Ocakları Eğitim Birimi Baskanı Mehmet Ali Bozo söz alarak; "Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu" nun hayatı ve kişiligi ile ilgili öğrencilere bilgi verdi. Bozo'nun ardından söz alan Bayburt Ülkü Ocakları Bayan Birimi Başkanı Zehra Mevlütoğulları, kitap projesinin amac ve hedefi ile alakalı dinleyenlere bir konuşma yaptı.Konuşmasına; Bugün buradaysak sizlere olan inancımız ve güvenimiz sayesindedir diyerek başlayan Mevlütoğulları sözlerine gelecek bugünün çocukları ile şekillenecektir ifadesi ile devam etti.Asrımızda özellikle bilginin ön plana çıktığını vurgulayan Mevlütoğulları, Asrın; ilmin, egitimin ve kalemin asrı oldugunu belirttikten sonra konuşmasını : Bir Kütüphane, gelecegin karanlığına yakılan fenerdir, biz sizlerin gelecegine bir ışık yaktık, size düşen bu yolda yürümek,okumaktır. Bu kütüphane nice Fıratları yetiştirecek "Bir Fırat bin Fırat" doğuracak,yaşatacaktır cümleleriyle tamamladı.Mevlütoğullarının konuşmasının ardından Şehit Mete Okur İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Volkan Güneş ve Ülkü Ocakları Bayburt İl Başkanı Fatih Ötünç, "Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu" kütüphanesinin tabelasını beraberce astılar.Kitap projesinde emeği gecen ,kitap göndererek katkıda bulunan herkese, Milli Eğitim Camiasına, Okul Yönetimine teşekkür eden Ülkü Ocakları Bayburt İl Başkanı Fatih Ötünç, "Bir Kitap Bin Fırat" kitap projesinin devam ettigini, önümüzdeki günlerde baska köy okulları ve kütüphanesi olmayan okullarada kitap yardımında bulunarak kütüphane açmayı hedeflediklerini belirterek sözlerini tamamladı.