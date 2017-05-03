"ŞEHİRLER VE KALELER" MAİL ART SERGİSİ BAKSI MÜZESİNDE

“Baksı Kültür Sanat Vakfı kurulduğu günden itibaren en büyük umudu olan, “kadını ve yetenekli çocukları” merkeze alarak çalışmalarını sürdürüyor. “ açıklamasını yapan Baksı Müzesi Kurucusu Prof. Dr. Koçan

“Türkiye genelindeki Bilim ve Sanat Merkezlerinin matematik ve duygusal zeka bağlamında yetenekli çocukları destekleyen önemli kuruluşlar olduğunu ifade ederek;

"Mail art sanatını, sanata çok meraklı İtalyan bir iş insanı 'Mektuplaşırken acaba sanata yeni bir akış bu iletişim kanalından sağlayabilir miyiz' düşüncesiyle hobi düzeyinde başlatmış. Mail art aslında şunu gündeme getiriyor: Birincisi bizim iletişim kanalımızı diri tutuyor, ikincisi de madem bu kullanılan bir kanal, o zaman onu sanatsal yaratıcılık açısından da aktive edelimdir. O açıdan mail art, internetin olduğu bir dünyada, mektup yazmayı unuttuğumuz bir dünyada o geleneği diri tutan bir şeydir."

Yarışmanın ardından Baksı Müzesi'nde düzenlenen ödül töreninde konuşan Vali Yardımcısı Tamer Kılıç, bu yarışma için hayallerini resme aktaran çocukların yarının büyükleri olduğunu ve sanat başta olmak üzere her alanda desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Özellikle sanat alanındaki desteğin önemine dikkati çeken Kılıç, "Bu insanlar yarın bir siyasetçi, bir bürokrat oldukları zaman bulundukları konumda çevrelerine çok değişik bir ufukla bakacak. O nedenle bu tür etkinliklerin hız kesmeden devam etmesi ve toplumumuzda belli bir yere gelmesi lazım, buna muhtacız. Sanat bir toplumun ayağa kalkmasının en ince püf noktasıdır." dedi.

Konuşmaların ardından 19 Nisan 2017 tarihinde jüri toplantısında değerlendirilen, 56 Bilim ve Sanat Merkezinden 528 adet resim arasından Göktan Aktan ( Sinop Bilim ve Sanat Merkezi ) birincilik ödülüne, Duru Erbil ( Şehit Polis Mehmet Karacatilki Bilsem ) ikincilik ödülüne, Ali Arslan Bakırcıoğlu ( Kahramanmaraş Bilim ve Sanat merkezi ) üçüncülük ödülüne, Ravza Akmanoğlu ( Sinop Bilim ve Sanat Merkezi ) ve Zeynep Sude Kan ( Kayseri Çetin Şen Bilim ve Sanat Merkezi ) mansiyon ödülüne layık görülmüş törende ödül ve hediyeleri verildi.

Bu yıl 11-14 Mayıs tarihinde sonuçlanacak olan Bayburt Baksı Müzesi 5. Öğrenci Sanat Şenliği ile birlikte 2. si düzenlenecek olan Bilim Ve Sanat Merkezleri “Şehirler ve Kaleler” konulu Ulusal Mail Art ( Posta Sanatı ) Yarışması, Baksı Müzesi, Milli Eğitim Bakanlığı, Bayburt Bilim Sanat Merkezi ve PTT Genel Müdürlüğü’nün katkıları ile ve bütün bilim ve sanat merkezlerinin katılımı ile yapıldı.

Bilim ve Kültür Sanat Merkezleri özel yetenekli öğrencilerin potansiyelini değerlendirmek; topluma daha faydalı bireyler olmalarını sağlamak amacıyla kurulmuştur. 2017 yılının ilk çeyreğinde 80 ilde 106 eğitim merkezi (Bilsem okulları) ile hizmet vermektedir.

BİLSEM olarak da bilinen merkezlerin örgün eğitime alternatif olması değil; destekleyici olması hedeflenmiştir. Bu yolla bilim ve sanata potansiyelleri olan öğrencilere destek sağlamaktadır. Bilsem’e kabul edilen öğrenciler, örgün eğitim saatleri dışında Bilim ve Sanat Merkezlerinde özel eğitimler almaktadırlar.

2-9 Mayıs tarihlerinde resimler Baksı Müzesi’nde sergilenip,2. Sergi Ankara PTT Pul Müzesi’nde olacak.

Program, yarışmaya katılan eserlerden oluşan serginin gezilmesi ile sona erdi.