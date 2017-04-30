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Rektör Coşkun Başarılı Öğrencileri Ödüllendirdi

Bayburt Üniversitesi Rektörü Coşkun Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretim Genel Müdürlüğü’nün Deniz Feneri ve İmam Hatip Mezunları Derneği (Önder) ile ortaklaşa yürüttüğü “İyilik Okulları” kapsamında Bayburt Kız Anadolu İmam Hatip Öğrencileri ‘Hayal Melekleri’ projesi adı altında, Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcıları Adem Durulmuş ve Öcal Varınca ile TEOG’da başarılı olan öğrencileri makamında ağırladı.

Rektör Coşkun Başarılı Öğrencileri Ödüllendirdi
30 Nisan 2017 Pazar 10:34

Ziyarette projenin Bayburt koordinatörlüğünü yapan Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcıları Adem Durulmuş ve Öcal Varınca projenin amacı hakkında Rektör Coşkuna bilgi verdiler.

Bayburt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Halil İbrahim Şimşek’ in de hazır bulunduğu ziyarette Rektör Coşkun, ziyarete gelen başarılı öğrencilere Bayburtlu İşadamı Temel Okutmuş'un destekleriyle temin edilen tabletlerden hediye etti.

Daha sonra öğrenciler ile bir süre sohbet eden Rektör Coşkun’a Proje Koordinatörleri Adem Durulmuş ve Öcal Varınca projeye katkılarından dolayı teşekkür ettiler ve görevinde başarılar dilediler.

Rektör Coşkun ise ziyaretten büyük memnuniyet duyduğunu dile getirerek desteklerinden dolayı Bayburtlu İşadamı Temel Okutmuş'a teşekkür etti.


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