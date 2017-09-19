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PEHLİVAN, AKŞAR GENÇSOMAN İLKOKULU’NU ZİYARET ETTİ

Vali Ali Hamza Pehlivan, 2017-2018 eğitim öğretim yılı başlangıcı dolayısıyla Akşar Gençosman İlkokulu ve İmam Hatip Ortaokulu’nu ziyaret etti.

PEHLİVAN, AKŞAR GENÇSOMAN İLKOKULU’NU ZİYARET ETTİ
19 Eylül 2017 Salı 13:39

Sınıfları gezip öğrencilere Türk Zeka ve Strateji oyunu Mangala seti hediye eden Vali Pehlivan, bir süre sohbet ettiği öğrencilere bazı tavsiyelerde bulundu ve başarı dileklerini iletti. Daha sonra okul müdürü ve öğretmenlerle bir toplantı gerçekleştiren Vali Pehlivan, eğitim öğretim hizmetlerinin etkin bir şekilde yerine getirilmesine yönelik beklentilerini dile getirdi, çeşitli konularda değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulundu.​

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