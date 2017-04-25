ÖZEL KOLEJ ÖĞRENCİLERİNİN 23 NİSAN KUTLAMASI YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Özel Bayburt Dede Korkut Koleji Müdürü Serhat Kılıç; “Şair Zihni Kültür Merkezi salonunda düzenlediğimiz “ 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı “ programında Bayburt Dede Korkut Koleji öğrencilerimizin sergilediği gösteriler, salonu dolduran öğrenci velileri ve yakınları tarafından ilgiyle izlendi.

Kolej öğrencilerimiz hem kendi özgüvenlerini sergilemek hem de yaptıkları bu gösterileri aileleri başta olmak üzere yakınları ve sevenleri ile paylaşmanın mutluluğunu yaşadılar. Bu gösteri ye emeği geçen başta Kolejimiz öğrencilerinin aileleri, Öğrencilerimiz ve öğretmenlerine minnet ve teşekkürlerimizi sunuyorum.

Bizim Özel Bayburt Dede Korkut Koleji olarak hedefimiz hep ileri hep daha iyisi, bu amaç için yoğun çaba sarf ediyor ve öğrencilerimiz geleceğini teminat altına almak ve en iyi yerlerde olmaları için gece - gündüz, hafta içi – hafta sonu mesaisi gözetmeksizin emek ve mesai harcıyoruz. “ dedi.