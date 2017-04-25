ÖZEL KOLEJ ÖĞRENCİLERİNİN 23 NİSAN KUTLAMASI YOĞUN İLGİ GÖRDÜ
ÖZEL KOLEJ ÖĞRENCİLERİNİN 23 NİSAN KUTLAMASI YOĞUN İLGİ GÖRDÜ
0
23 Nisan Çocuk Bayramı Mesajları
23 Nisan Çocuk Bayramı Mesajları
0
Ustaoğlu, Halfikale Mahallesi’nde
Ustaoğlu, Halfikale Mahallesi’nde
0
SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİNDE GÖREV DEĞİŞİMİ
SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİNDE GÖREV DEĞİŞİMİ
0

ÖZEL KOLEJ ÖĞRENCİLERİNİN 23 NİSAN KUTLAMASI YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Atatürk’ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Özel Bayburt Dede Korkut Koleji öğrencilerinin hazırladığı programla kutlandı.

ÖZEL KOLEJ ÖĞRENCİLERİNİN 23 NİSAN KUTLAMASI YOĞUN İLGİ GÖRDÜ
25 Nisan 2017 Salı 18:10

Özel Bayburt Dede Korkut Koleji Müdürü Serhat Kılıç; “Şair Zihni Kültür Merkezi salonunda düzenlediğimiz “ 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı “ programında Bayburt Dede Korkut Koleji öğrencilerimizin sergilediği gösteriler, salonu dolduran öğrenci velileri ve yakınları tarafından ilgiyle izlendi.

Kolej öğrencilerimiz hem kendi özgüvenlerini sergilemek hem de yaptıkları bu gösterileri aileleri başta olmak üzere yakınları ve sevenleri ile paylaşmanın mutluluğunu yaşadılar. Bu gösteri ye emeği geçen başta Kolejimiz öğrencilerinin aileleri, Öğrencilerimiz ve öğretmenlerine minnet ve teşekkürlerimizi sunuyorum.

Bizim Özel Bayburt Dede Korkut Koleji olarak hedefimiz hep ileri hep daha iyisi, bu amaç için yoğun çaba sarf ediyor ve öğrencilerimiz geleceğini teminat altına almak ve en iyi yerlerde olmaları için gece  - gündüz, hafta içi – hafta sonu mesaisi gözetmeksizin emek ve mesai harcıyoruz. “ dedi.

banner358
Etiketler; #aba #kolej
İlgili Galeriler
Bir Annenin Feryadı" Filminin Galası Yapıldı
Bir Annenin Feryadı" Filminin Galası Yapıldı
Başbakan Bayburt Mitingi
Başbakan Bayburt Mitingi
Tuzla Bayburtlular Gecesi
Tuzla Bayburtlular Gecesi
EMİTT 2017 BAYBURT GÜNÜ PROGRAMI
EMİTT 2017 BAYBURT GÜNÜ PROGRAMI
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.