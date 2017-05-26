Özel Dede korkut kolejinde 1.geleneksel yıl sonu şenliği ve mezuniyet töreni..

2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı Özel Dede Korkut Koleji 1.Geleneksel Yıl sonu Şenliği ve Mezuniyet Töreni ve etkinlikleri öğretmen, öğrenci ve ailelerin katılımı ile kutlandı.

Törende açılış konuşmasını Özel Dede Korkut Koleji Kurucu Müdürü Raci Bayrak yaptı.

2016-2017 Eğitim-öğretim yılı Özel Dede Korkut Koleji 1.Geleneksel Yılsonu Şenliği ve Mezuniyet Töreni ve etkinliklerine hoş geldiniz diyor, sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bu günün haklı gururunu yaşayan kalpleri heyecanla çarpan siz velilerimizi, öğrencilerimizi ve yakınlarını tebrik ediyorum.

Değerli velilerimiz emanet olarak aldığımız değerli evlatlarınızı, bir ebeveyn olarak bütün idarecilerim, öğretmenlerim, personelim ile hizmet ederek onların daha kendinden emin, ne istediğini bilen, hedefleri için cesaretle hareket eden bilgili, görgülü yaşamı seven yaşatmayı görev bilen sevgi dolu bireyler olarak, sizlere büyük bir mutluluk ve heyecan içerisinde tekrar takdim ediyorum.

Değerli meslektaşlarım, bir anne ve baba şefkati ile kucaklayıp, erdem ve bilgi ile donattığınız bir nesli daha bugün buradan uğurluyoruz. Onlara gösterdiğiniz kılavuzluk ve ilgi için sizlere teşekkür ediyorum.

Sevgili Gençler, Okula ilk başladığınız günden bugüne değin, eğitildiniz, bilgi ve erdemle donatıldınız, bugün bir mezuniyet yaşıyorsunuz. Biliniz ki her mezuniyet bir başka basamağın başlangıcıdır. Okul günleriniz, okul anılarına dönüşecektir. Sizleri gelecekte başarıyla okulunuzu, bizleri ve ailelerinizi en iyi şekilde temsil edeceğinize olan inancım tamdır.

Sevgili gençler; Sizden sahip olmanızı istediğim üç şey 1- sağlığınız 2- mutluluğunuz,3-ahlaklı ve başarılı olmanızdır. Hızla değişen bu dünyada değişimi kavrayınız. Kavrayınız ki muasır medeniyetler seviyesine bizleri taşıyınız. Sizlerden dürüst, adil iyi bir insan, değer ve tutumlara bağlı olmanızı arzuluyorum.

Bütün toplumların ve ulusların umutları ve güvenceleri genç nesillerdir. Elbette bizim de geleceğimiz ve güvencemiz sizlersiniz. Bu gerçeği Ulu Önder ATATÜRK “Bütün umudum gençliktedir” diyerek ülkeyi ve bütün değerlerini gençlere emanet ederek göstermiştir. İnanıyorum ki; sizler de umutları ve güveni boşa çıkarmayacak ülkemizi çağdaş uygarlık düzeyine çıkaracaksınız. Buna bütün kalbimle inanıyorum.

Dede Korkut Koleji yarınların güçlü ve büyük Türkiye’ sini gerçekleştirecek, Bayburt İlimizin en önemli eğitim kurumlarından birisidir. Dolaysıyla bu günün bizlere yakışır, düzeyi yüksek mutlu bir gece olarak hepimizin anılarında yer almasını temenni ediyor. Kıymetli vakitlerinizi ayırarak bu müstesna günde bizleri yalnız bırakmadığınız ve onurlandırdığınız için çok teşekkür ediyor, Sizleri saygıyla selamlar ve iyi vakit geçirmenizi dilerim.”

Mezun olan Öğrenciler adına 8 sınıf öğrencisi Öykü Sultan Çeker ve Veliler adına ise Fikret Lökoğlu’nun konuşmaları ardından Kolejden Mezun olan öğrencilere Diploma ve hediyelerini Okul Müdürü Serhat Kılıç ve okul idareci ve öğretmenleri takdim etti.

Tören öğrencilerin gösterileri ve topluca halay çekimi sonrasında kep fırlatma töreni ile sona erdi.