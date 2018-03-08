OKURYAZAR OLMA MUTLULUĞUNU HERKES YAŞASIN

Okuma Yazma Seferberliği Değerlendirme Toplantısı Vali Ali Hamza Pehlivan başkanlığında gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve saygıdeğer eşi Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde ülke genelinde başlatılan “Okuma Yazma Seferberliği” kapsamında ilimizde gerçekleştirilmesi planlanan çalışma ve faaliyetler Öğretmen Evi’nde düzenlenen toplantıda değerlendirildi.

Vali Pehlivan toplantı açılışında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve saygıdeğer eşi Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde ülke genelinde ‘Okuryazarlık Seferberliği’ başlatıldığını söyledi. Ülke genelinde halk eğitim merkezleri bünyesinde konuyla ilgili kapsamlı çalışmaların başlatıldığını bildiren Vali Pehlivan, “Bayburt Valiliği olarak biz de gerek il merkezinde gerekse ilçe ve köylerimizde bu seferberliği başlatmış bulunuyoruz. Ana başlık olarak belirlenen “Okuma Yazma Seferberliği”ne alt başlık olarak ‘Okuyorum, Yazıyorum, Yaşıyorum’ şeklinde bir alt başlık ilave ettik. Zira okuryazarlık yaşamın çok önemli bir parçası.” diye konuştu.

Okuma Yazma Seferberliği kapsamında yürütülecek çalışmaların geniş kapsamlı tutulacağını belirten Vali Pehlivan, “Bayburt’umuz için bugün itibariyle hedef belirliyoruz: “Artık ilimizde okuma yazma bilmeyen kalmayacak.” Kendimizi önce buna inandıracağız, akabinde hedefe doğru yol alacağız. Köylerimizdeki kamu görevlilerimizle, muhtarlarımızla iş birliği yaparak, mobil ekiplerimizle yerinde tespitlerde bulunarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Okuma yazma bilmeyen bir teyzemiz, amcamız ömrü hayatında en azından adını yazmayı öğrensin ya da televizyonda gördüğü bir yazıyı okuyabilsin ve devamında kitap gazete okumaya başlasın. Bu durumun geçmişte güzel örneklerine rastladık ve geç de olsa okuma yazmayı öğrenenlerin çok mutlu olduklarını gördük. Hangi yaşta olursa olsun bir vatandaşımızın okuma yazmaya başlaması onu çok mutlu ediyor. Hele bu geç yaşlarda olunca daha da mutlu oluyorlar. O yüzden bu mutluluğu onların da yaşamasını istiyoruz. Ekip arkadaşlarımızla elimizden geleni sonuna kadar yaparak bu konuda önemli mesafeler alacağımıza inanıyorum. Bu seferberliği başlattıkları için başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve saygı değer Hanımefendiye Bayburt’tan şükranlarımızı arz ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Mete Memiş ise Okuryazarlık Seferberliği’ne ilişkin çalışmalara Bayburt Belediyesi olarak gereken desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.

Bayburt’ta Okuryazarlık oranlarına ilişkin istatistiklerin değerlendirilmesi ve katılımcıların önerilerini paylaşmalarının ardından sona eren toplantıya Belediye Başkanı Mete Memiş, İl Milli Eğitim Müdürü Soner Can ile Okuma Yazma Seferberliği İl Komisyonu Üyeleri katıldı.