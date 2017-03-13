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Kışa Elveda Bahara Merhaba” festivali düzenlendi

Gençlik 'KOP Fest' İle Koptu Bayburt Üniversitesi bilimsel ve kültürel faaliyetlerinin yanında sosyal alanda yaptığı çalışmalarla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Bu bağlamda üniversite tarafından, 11 Mart 2017’de, “KOP Fest: Kışa Elveda Bahara Merhaba” festivali düzenlendi.

Kışa Elveda Bahara Merhaba” festivali düzenlendi
13 Mart 2017 Pazartesi 16:15

Bayburt Kop Dağı’ndaki festivale 1500’e yakın üniversite öğrencisi katıldı. Üniversite önünden kalkan araçlarla Kop Dağı’na ulaştırılan öğrenciler bol bol kayak yapıp, canlı müzik eşliğinde eğlendiler.

Bayburt’un, son dönemlerde değeri yükselen, doğal alanlarından olan Kop Dağı’ndaki kayak olanaklarının tanıtılması ve yoğun bir dönem geçiren üniversite öğrencilerinin stres atması amacıyla yapılan festivalle, üniversite öğrencileri, hem kışın son dönemlerinde kayak zevkine vardılar hem de yapılan ikramlarla kış pikniği tadında bir gün geçirdiler.

Kop Dağı’ndaki kayak pistinin yanına kurulan sahnede üniversite öğrencilerinden oluşan Geyik The Band müzik grubu festivale katılanlara unutulmaz anlar yaşattı. Canlı müzik performansının yanı sıra çalınan hareketli halkoyunu ezgileri eşliğinde, üniversite öğrencileri, tabiri caizse Kop’ta koptular. Ayrıca üniversite öğrencilerinden oluşan ve üniversitemizi Türkiye finallerinde temsil edecek olan halkoyunları ekibi de festivalde bir gösteri yaptı.

Festivale Bayburt Valisi İsmail Ustaoğlu, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun ve akademisyenler de katılıp öğrencilerin festival heyecanına ortak oldular. Rektör Coşkun öğrencilerle özçekim yaptı.

Rektör Coşkun festival dolayısıyla basın mensuplarına yaptığı açıklamada; festivali yapma amaçlarının yoğun ders temposuyla uğraşan üniversite öğrencilerinin hem stres atmasını sağlamak hem de bu öğrencilere, Bayburt’a 30 km mesafede bulunan Kop Dağı’ndaki kayak olanaklarını tanıtmak olduğunu ve bunu geleneksel hale getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Öğrencilere çay ve yemek ikramı yapılmasının ardından festival sona erdi. Festivale katılan öğrenciler unutulmaz bir gün geçirdiklerini söylediler ve Rektör Coşkun’dan bu gibi etkinliklerin daha sık yapılmasını istediler.

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