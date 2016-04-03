İnsanlığın Hakiki ve Ebedi Önderi Hz. Peygamber Konferansı

Bayburt Üniversitesi Babertî Bilge İnsan ve Medeniyeti Öğrenci Kulübü'nün organizesiyle "İnsanlığın Hakiki ve Ebedi Önderi Hz. Peygamber" konulu konferans düzenlendi.

İnsanlığın Hakiki ve Ebedi Önderi Hz. Peygamber Konferansı
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Bayburt Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. Gökhan Budak Konferans Salonu’ndaki konferansa konuşmacı olarak katılan Gümüşhane Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Celalettin Vatandaş, insanlığın ve Müslümanlığın genel gidişatındaki çarpıklıklara dikkati çekerek, teorik ve model olarak Peygamberimizden (sav) alacağımız çok şey olduğunu söyledi.
Peygamberimizin örnekliğinin ibadetlerle sınırlı tutulamayacağına işaret eden Vatandaş, “ Hz. Peygamber’in modelliğini ibadetlerin arasına sıkıştıramayız. Hz. Peygamberi ticaretimizin, siyasetimizin, akademisyenliğimizin, bir kul oluşumuzun, bir insan oluşumuzun, bir aile bireyi oluşumuzun, bir komşu oluşumuzun, bir arkadaş oluşumuzun modeli haline getirmedikçe bu dünyadan yakınmaya daha çok devam ederiz. Eğer biz hakikatin ışığını o insanlık zirvesi modelinde yakmayı becerirsek 7 milyara karşı tek başımıza bir güç, tek başımıza bir itibar, tek başımıza bir zirve olmayı da beceririz.” dedi.
Konferansa Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Adalet Komisyonu Başkanı İsmail Deniz, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Vali Yardımcısı Recep Höl, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. 






Etiketler; #İnsanlığın Hakiki ve Ebedi Önderi Hz. Peygamber Konferansı
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