Hayırseverler İmam hatip ortaokulu camiler ve din görevlileri haftasını kutluyor

CAMİLER VE DİN GÖNÜLLÜLERİ HAFTASINI KUTLANDI

Hayırseverler imam hatip ortaokulu öğrencilerle birlikte

Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle bir dizi ziyaret ve etkinlik gerçekleştirdi.Öğretmenler koordinasyonunda cami ziyaretleri ve usül, adab ve bilinç dersleri yaptık. Okul içerisinde Hafta ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında okul müdürü Ali AKTAŞ şunları söyledi:

Camilerin toplum hayatındaki önemini hatırlatmak, öğrencilerimizin camiler ile daha sık ve olumlu bir ilişki kurmalarına vesile olmak, camilerin ve çevresinin genel bakım ve temizliğini yapmak amacıyla 1986 yılından itibaren 01-07 Ekim tarihleri arası Camiler Haftası olarak kutlanmaya başlanmıştır.

Hayırseverler imam hatip ortaokulu olarak bizler de, Bu yıl ki kutlamalara cami ziyaretleri ve namaz bilinci seminerleriyle başladık ve müftülük gezisiyle devam ediyoruz. Bayburt müftü yardımcımızın verdiği bilgilerle cami kültürü ve adabını, imam hatipli olma şuurunu işlerken ayrıca haftayla ilgili genel bir değerlendirme aldık. Müftü yardımcısı Zeki KAYA günün önemi hakkında şunları ifade etti:

2003 yılından itibaren haftanın ismi Camiler ve Din Görevlileri Haftası olarak değiştirilmiş, etkinliklerinin çeşitliliği artırılmış, içeriği zenginleştirilmiş ve ülke genelinde açılış merasimleri düzenlenmeye başlanmıştır. Camilerde kütüphane oluşturulması, kitap dağıtımı, konferans ve paneller, toplumun dezavantajlı kesimlerine yönelik etkinlikler, cami onarım ve temizliği, organ ve kan bağışı kampanyaları, ödüllü şiir ve kompozisyon yarışmaları, radyo ve TV programları, spor aktiviteleri ve imam hatip okullarımıza yönelik yapılan çalışmalarla gerçekleştirilen faaliyetler olarak sıralanabilir.

Bunlara ek olarak hafta içerisinde hayırsever vatandaşlara Başkanlığımızca plaket verilmekte, personelimiz arasında; Hafızlık, Kur’an’ı Kerim ve ezanı güzel okuma, hutbe ve şiir yazma gibi yarışmalar düzenlenmekte, haftaya özel hutbe okunmakta, vaazlar verilmekte ve Kur’an-ı Kerim ve mevlit programları tertip edilmektedir. Başkanlığımıza bağlı yurt dışı teşkilatında da hafta vesilesiyle benzer etkinlikler düzenlenmektedir.

2011 yılından itibaren Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle toplumun ihtiyacı olan bir konu belirlenmeye başlanmış, belirlenen bu tema ekseninde hafta boyunca çeşitli etkinlikler gerçekleştirilmiştir.

Bu kapsamda Camiler ve Din Görevlileri Haftası 2011 yılında “Cami ve Çocuk”, 2012 yılında “Cami ve Engelli”, 2013 yılında “Cami- Kadın ve Aile” 2014 yılında "Cami ve Gençlik" 2015 yılında "Cami ve Namazla Arınma" ana teması ekseninde etkinliklerle kutlanmıştır. Bu konular ile ilgili kamuoyunda farkındalık oluşturulmuştur. Öğrencilerimizin yapmış olduğu bu ziyaret bizleri çok memnun etmiştir. Teşekkür ediyoruz her birine. Allah muvaffak eylesin.

Öğrenciler, sordukları sorularla hafta hakkında detaylı bilgi edindikten sonra il müftülüğünden ayrıldılar.

