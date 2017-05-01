Fen Lisesi ve Bayburt Belediyesi’nden Vakt-i Şiir Yarışması

Bayburt Fen Lisesi ve Bayburt Belediyesi işbirliğiyle öğrencilere Türk Edebiyatı’nın önemli yazarlarının tanıtılması ve şiirin sevdirilmesi amacıyla düzenlenen Vakt-i Şiir isimli şiir yarışmasının finali Fen Lisesi Konferans Salonunda düzenlenen programla gerçekleşti. 16 öğrencinin dereceye girmek için jüri karşısına çıktığı yarışmayı Belediye Başkanı Mete Memiş’te takip etti.

Dereceye Girenler Altınla Ödüllendirildi

Genç yeteneklerin kültür ve sanat dünyamıza kazandırılması açısından önemli olan yarışmada jüri tarafından yapılan değerlendirmede dereceye giren öğrenciler altınla ödüllendirilirken