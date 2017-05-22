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Demirözü MYO İlk Mezunlarını Verdi

Bayburt Üniversitesi'nin 10 güne yayılan mezuniyet etkinlikleri, bugün (21 Mayıs 2017) Demirözü Meslek Yüksekokulu’nun veterinerlik ile yönetim ve organizasyon bölümlerinin mezuniyet programı ile devam etti.

Demirözü MYO İlk Mezunlarını Verdi
22 Mayıs 2017 Pazartesi 11:40

Demirözü’ndeki programda aynı zamanda Demirözü MYO’nun ilk mezunları olan öğrencilerden başta yüksekokul birincisi Özlem Ergül, ikincisi Erkan Kılıç ve üçüncüleri Ezgi İrem Irmak ile Yasemin Keskin olmak üzere dereceye girenler ödüllendirildi.

Törenin ardından öğrenciler müzik eşliğinde doyasıya eğlendi. Mezunları bu mutlu günlerinde Bayburt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek ile birlikte öğrencilerin aileleri ve üniversite hocaları da yalnız bırakmadı.

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