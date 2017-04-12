VALİ İSMAİL USTAOĞLU’NDAN KÖYLERE ZİYARET

Coşkun’dan Bakan Ağbal’a Teşekkür

Sanat ve Tasarım Fakültesi YÖK onayından geçti. Bayburt Üniversitesi, Fakülteleri arasına bir yenisini daha kazandırdı.

Coşkun’dan Bakan Ağbal’a Teşekkür
12 Nisan 2017 Çarşamba 09:42
banner356

Konu ile ilgili açıklama yapan Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Sanat ve Tasarım Fakültesi’nin YÖK onayından geçmesi ile ilgili müjdeli haberin kendilerini sevindirdiğini ayrıca Sanat ve Tasarım Fakültesi’nin Bayburt’un kültür ve tarihine önemli katkılar sağlayacağını söyledi.

 Sanat ve Tasarım Fakültesinde; birçok programın bulunduğunu dile getiren Rektör Coşkun, “Üniversitemizin gelişmesi ve büyümesi aşamasında geçmişte olduğu gibi bugün de güçlü desteklerini yanımızda bulduğumuz başta Maliye Bakanımız Sayın Naci Ağbal’a, Milletvekilimiz Sayın Doç. Dr. Şahap Kavcıoğlu’na ve YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. M.A. Yekta Saraç’a teşekkürlerimi sunuyorum.  Yeni birimimiz Bayburt’umuza ve Üniversitemize hayırlı olsun.” dedi.

banner358
İlgili Galeriler
Başbakan Bayburt Mitingi
Başbakan Bayburt Mitingi
Tuzla Bayburtlular Gecesi
Tuzla Bayburtlular Gecesi
EMİTT 2017 BAYBURT GÜNÜ PROGRAMI
EMİTT 2017 BAYBURT GÜNÜ PROGRAMI
11.Derneklerarası Bilgi Yarışması
11.Derneklerarası Bilgi Yarışması
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.