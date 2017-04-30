"Çağrı Merkezi Kursu Sertifika Dağıtım Töreni Yapıldı" Haberi

Bayburt Üniversitesi, Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen Çağrı Merkezi Kursu eğitimi kapsamında yürütülen programın sertifika töreni 28 Nisan 2017’de gerçekleşti.

Sertifika töreninde konuşan Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ahmet Özkan, sertifika programı ile kursiyerlere etkili iletişim teknikleri, diksiyon ve hitabet, müşteri ilişkileri yönetimi, şikâyet yönetimi, stres ve zaman yönetimi, çağrı merkezi teçhizatlarının kullanımı konularında 50 saat eğitim verildiğini belirtti. Program ile yakında Bayburt'ta faaliyete geçmesi planlanan Çağrı Merkezinin eleman ihtiyacının giderilmesinin hedeflendiğini söyleyen Özkan, eğitimi başarı ile tamamlayan kursiyerleri tebrik etti.

Bayburt Üniversitesi Rektörü Selçuk Coşkun ‘un teklifiyle açılan kursta 22 kursiyer eğitim görüyordu.