FETÖ/PDY Davasında karar
FETÖ/PDY Davasında karar
0
Çatıksuspor’dan Başkan Memiş’e Ziyaret
Çatıksuspor’dan Başkan Memiş’e Ziyaret
0
Güven Toplumu Konulu Konferansı
Güven Toplumu Konulu Konferansı
0
ÖZEL KOLEJ ÖĞRENCİLERİNİN 23 NİSAN KUTLAMASI YOĞUN İLGİ GÖRDÜ
ÖZEL KOLEJ ÖĞRENCİLERİNİN 23 NİSAN KUTLAMASI YOĞUN İLGİ GÖRDÜ
0

"Çağrı Merkezi Kursu Sertifika Dağıtım Töreni Yapıldı" Haberi

Bayburt Üniversitesi, Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen Çağrı Merkezi Kursu eğitimi kapsamında yürütülen programın sertifika töreni 28 Nisan 2017’de gerçekleşti.

"Çağrı Merkezi Kursu Sertifika Dağıtım Töreni Yapıldı" Haberi
30 Nisan 2017 Pazar 11:13

Sertifika töreninde konuşan Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ahmet Özkan, sertifika programı ile kursiyerlere etkili iletişim teknikleri, diksiyon ve hitabet, müşteri ilişkileri yönetimi, şikâyet yönetimi, stres ve zaman yönetimi, çağrı merkezi teçhizatlarının kullanımı konularında 50 saat eğitim verildiğini belirtti. Program ile yakında Bayburt'ta faaliyete geçmesi planlanan Çağrı Merkezinin eleman ihtiyacının giderilmesinin hedeflendiğini söyleyen Özkan, eğitimi başarı ile tamamlayan kursiyerleri tebrik etti.

Bayburt Üniversitesi Rektörü Selçuk Coşkun ‘un teklifiyle açılan kursta 22 kursiyer eğitim görüyordu.

banner358
İlgili Galeriler
Bir Annenin Feryadı" Filminin Galası Yapıldı
Bir Annenin Feryadı" Filminin Galası Yapıldı
Başbakan Bayburt Mitingi
Başbakan Bayburt Mitingi
Tuzla Bayburtlular Gecesi
Tuzla Bayburtlular Gecesi
EMİTT 2017 BAYBURT GÜNÜ PROGRAMI
EMİTT 2017 BAYBURT GÜNÜ PROGRAMI
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.