BEKİR DEVELİ’DEN GENÇLİK VE KARİYER PROGRAMI

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen "Bekir Develi ile Ünlü Mamuller- Hasbihal Gençlik ve Kariyer Sohbetleri" programı Bayburt'ta yapıldı.

Bayburt Şair Zihni Kültür Merkezi'nde yapılan programa Bayburt Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cengiz Karakaşoğlu, Gençlik Hizmetleri Müdür Vekili Diler Atayeter, Gençlik Merkezi Müdürü Savaş Erel ve çok sayıda genç katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen programın açılış konuşması Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cengiz Karakaşoğlu tarafından yapıldı. Karakaşoğlu yaptığı konuşmada gençlere; '' Sayın Bekir Develi'yi can kulağıyla dinleyerek hayata, insanlığa ve İslam'a dair vereceği mesajların mutlaka gönlünüzün bir köşesine not edin'' dedi.

Sonra sahneye çıkan Bekir Develi stand-up programında gençleri güldürüp eğlendirirken, kendi hayatında yaşadığı anıları da mizahı şekilde anlatarak gençlerle sohbet etti. Katılımcıların doldurduğu Şair Zihni Kültür Merkezi'nde Bekir Develi gençlere seslenerek onlara hayatları boyunca yapmaları gerekenleri, sorumluluklarını, davranış biçimlerini, eğitimlerinin yanı sıra spor hayatı, maneviyat ve madde bağımlılığı hakkında nezih bir sohbetle gençlerle karşılıklı olarak sohbet gerçekleştirdi.

Şair Zihni Kültür Merkezi'nde programın son bulmasının ardından Bekir Develi'yle gençlerimiz Bayburt Gençlik Merkezi salonunda bir araya gelerek hasbihal yaptı.’





