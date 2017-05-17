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BAYBURT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ SELÇUK COŞKUN’A SENDİKAMIZDAN ZİYARET

Güvenlik-İş Sendikası Bayburt Il Başkanı Ali Sayıner, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun’u makamında ziyaret etti.

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ SELÇUK COŞKUN’A SENDİKAMIZDAN ZİYARET
17 Mayıs 2017 Çarşamba 11:27

“Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 130. ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13. Maddeleri uyarınca; Yükseköğretim Kurulunun önerdiği adaylar arasından Bayburt Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden Prof. Dr. Selçuk Coşkun atanmıştır.

Bu vesileyle, Bayburt Üniversitesi rektörlüğüne yeniden atanan Prof. Dr. Selçuk Coşkun’u Güvenlik-İş Sendikası Bayburt İl Temsilciliği olarak makamında ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulunarak

Sayın Rektörümüze, üyelerimizin çalışma hayatında karşılaştıkları sorunlar, istek ve taleplerini ilettik; sendikamızın çalışmalarından bahsederek verimli bir görüş alışverişi gerçekleştirdik.

Kıymetli hocamıza göstermiş olduğu ilgi, alaka ve misafirperverliğinden ötürü çok teşekkür ediyor yeni görevinde başarılar diliyoruz. Başta ülkemiz olmak üzere ilimiz Bayburt’a ve üniversitemizde görevli olarak çalışan tüm özel güvenlik görevlisi üyelerimize hayırlı olmasını diliyorum.”dedi

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