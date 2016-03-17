Bayburt Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Başarılı Öğrencileri Ödüllendirildi

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen 2209-B (2241-A) Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Tezi Destekleme Programı kapsamında projelerini sanayi ortaklığı ile yaparak destek almaya hak kazanan Mühendislik Fakültesi öğrencilerini ödüllendirdi.

TÜBİTAK -2241-A Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Tezi Destekleme Programı kapsamında “CNC Freeze Tasarım ve Prototip İmalatı” adlı projeleriyle 4. Sınıf Makine Mühendisliği Bölümü öğrencileri Sevgi Dökmetepelioğlu ve Tayfun Tamay ve aynı program kapsamında “Dökme Demir Üretiminde Farklı Aşılayıcı Kullanımının Malzeme Kalitesi Üzerine Etkisinin Bilgisayar Destekli İmaj Analiz Teknikleri ile Belirlenmesi” adlı projeleriyle 4. Sınıf Makine Mühendisliği Bölümü öğrencileri Mustafa Arslan ve Serhat Zobu, destek almaya hak kazanmalarından dolayı Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun tarafından ödüllendirildi.

Rektör Coşkun, makamda gerçekleşen görüşmede Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Gavgalı’ya, emeği geçen akademisyenlere teşekkürlerini ileterek başarılı öğrencileri tebrik etti ve bu başarılarının diğer öğrenciler için de örnek olması gerektiğini söyledi.

Öğrencilerle tek tek ilgilenen ve hedefleri noktasında kendilerinden bilgi alan Rektör Coşkun, “Öğrencilerimiz, girişimci bir ruha sahip, geleceğe yönelik ufukları var. Öğrencilerimizin bu başarıları inşallah gelecekte diğer öğrencilerimiz için örnek olur. Biz Mühendislik Fakültesinden bu tür başarılı projeler bekliyoruz. Bu başarılar bizleri mutlu ediyor. Öğrencilerimizin daha da başarılı projeler yapacağına inanıyorum. Yardımcı olmak noktasında bize düşen bir şey olursa yardımcı olmak isteriz.” ifadelerini kullandı.









