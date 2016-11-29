BAYBURT GRUP AŞ’DEN EĞİTİME KİTAP DESTEĞİ

Bayburt Grup Aş. Bayburt Fen Lisesine kitap bağışında bulunarak verdiği sözü yerine getirmiş oldu.

Ortaöğretim öğrencileri arası düzenlenen TÜBİTAK proje yarışmasında Türkiye finaline kalan Fen Lisesi’nin “Çayhanem Çay Tadında Kütüphanem” adlı projesini Ankara’da büyük bir ilgiyle takip eden Bayburt Grup yetkilileri burada verdikleri sözü yerine getirdi. Söz konusu projeyle Bayburt’taki birçok çayhaneyi kütüphaneye dönüştürerek okuma seferberliği başlatılmıştı. Çayhanelere, çeşitli kurumlardan ve şahıslardan temin edilen kitaplar dağıtılmış ve okuma kültürünün yaygınlaştırılması hedeflenmişti.

Bayburt Grup Aş, Türk edebiyatının şaheserlerinden, nitelikli fikir kitaplarından, popüler roman ve öykülerden seçilmiş 233 kitabı Fen Lisesi kütüphanesine bağışladı. Kitapların tesliminde konuşan Bayburt Grup Aş. Bayburt Koordinatörü aynı zamanda Bayburt Grup Özel İdare spor başkanı olan Hikmet Şentürk Bayburt Fen Lisesine yapmış oldukları kitap bağışının daha önce başka okullara da yapıldığını söyledi. Bayburt Grup olarak her zaman öğrencilere destek olduklarını ifade eden Şentürk, Bayburt Grup Aş’nin eğitime ve öğretime madden ve manen değer kattığını ve bu hizmetlere devam edeceğini vurguladı.

Bayburt Fen Lisesi Okul idaresi ise kitap bağışına duyarsız kalmayarak kütüphanenin bir bölümüne, “Hacı Kıyasi Şentürk Kitaplığı” adını verdi.

